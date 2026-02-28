28 de febrero de 2026 - 13:34

Paulo Londra deslumbró en Viña del Mar y se alzó con dos galardones

El músico argentino debutó en el Festival de Viña y fue reconocido con dos Gaviotas: "Arrancar el 2026 así es de locos", comentó el cantante

Instagram @paulolondra
Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

Paulo Londra se subió por primera vez al escenario del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar en Chile y deslumbró con un show a pura música, adrenalina y emoción.

El cantante y compositor cordobés coronó el evento al recibir dos Gaviotas, la de oro y la de plata, en una noche histórica e inolvidable en su carrera. El artista cordobés se expresó en redes sociales con un emotivo posteo y agradeció a sus fanáticos por todo el apoyo. "Muchas gracias Viña. Arrancar el 2026 así es de locos, gracias por tanto amor futbol y playa, los tiempos de Dios son perfectos", expresó en su cuenta de Instagram

El concierto de Paulo Londra en Viña del Mar 2026

El cantante y compositor ingresó a la Quinta Vergara con una performance única: salió desde las gradas y bajó al escenario acompañado de los aplausos y la ovación del público. En su presentación, el artista abrió con las canciones “Tal vez”, “Adán y Eva” y “Por eso vine”, y deleitó a los fans con algunos de sus lanzamientos más recientes como “PVSL” y “Gracias”.

En un momento de la noche, el artista urbano invitó al escenario a Ana Tijoux, la reconocida rapera y compositora chilena con quien interpretó la famosa canción de la artista “1977”

Paulo Londrá debutó en el Festival de Viña del Mar

Al final del concierto, Paulo Londra fue reconocido con dos galardones y ovacionado por el público, haciendo historia en uno de los festivales más importantes de la música latinoamericana.

El regreso de Paulo Londra a Chile

Este año, el artista cordobés tiene programada una gira internacional y regresará al país trasandino el próximo 20 de agosto, en el Movistar Arena en Santiago de Chile.

Pero antes estará presente en el LollaPalooza, en Buenos Aires el próximo 14 de marzo, donde se reunirá con su público argentino para brindar un show enérgico y explosivo. Otros destinos que tiene preparados para su gira son Paraguay (18 de abril); México (7 de mayo); Colombia (8 de agosto), entre otros.

