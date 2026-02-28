28 de febrero de 2026 - 12:47

Morat suma una nueva fecha a sus presentaciones en Argentina: los detalles y la venta de entradas

Tras agotar cuatro funciones en tiempo récord, la banda colombiana anunció un nuevo show en el Movistar Arena en pleno furor por el “Ya Es Mañana Tour”.

Morat anunció una quinta fecha en el Movistar Arena.

Foto:

web
Los Andes | Agustín Zamora
Por Agustín Zamora

El anuncio llega acompañado de “Tu cárcel”, uno de los grandes clásicos de Los Enanitos Verdes, que en esta ocasión los chicos de la banda reversionan y lejos de ser un simple cover, la interpretación funciona como homenaje y puente generacional.

Morat hace propia esta canción que marcó a toda una generación en Argentina y en América Latina, llevándola a su universo sonoro sin perder la esencia que la convirtió en himno.

Con este nuevo anuncio, Morat no solo consolida el momento más impactante de su carrera, sino que confirma que el fenómeno en Argentina es total. Cinco estadios consecutivos que prometen ser inolvidables.

