Morat suma una nueva fecha a sus presentaciones en Argentina: los detalles y la venta de entradas

Tras agotar cuatro funciones en tiempo récord, la banda colombiana anunció un nuevo show en el Movistar Arena en pleno furor por el “Ya Es Mañana Tour”.

Luego de agotar cuatro fechas (25, 26, 27 y 29 de septiembre) en cuestión de horas, Morat redobla la apuesta y confirma un quinto show en Argentina, reafirmando un vínculo único con el público local, que esperan con ansias el “Ya Es Mañana Tour”.

Cada anuncio se convierte en récord y cada show en una celebración multitudinaria. Argentina, una vez más, se posiciona como una de las plazas más fuertes y apasionadas del mundo para la banda de pop.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por MORAT ARGENTINA (@morat_argentina) Las entradas para la útima presentación ya están a la venta por la movistar.com.ar . Al igual que en las primeras cuatro fechas, se puede comprar un total de seis tickets por usuario con la posibilidad de pagar en 6 cuotas sin interés con Galicia Visa.

Morat lanzó su propia versión de "Tu cárcel" El anuncio llega acompañado de “Tu cárcel”, uno de los grandes clásicos de Los Enanitos Verdes, que en esta ocasión los chicos de la banda reversionan y lejos de ser un simple cover, la interpretación funciona como homenaje y puente generacional.

Embed - Morat - Tu Cárcel (Lyric Video) Morat hace propia esta canción que marcó a toda una generación en Argentina y en América Latina, llevándola a su universo sonoro sin perder la esencia que la convirtió en himno.