Morat y Mendoza ya solucionaron sus asuntos pendientes

La banda colombiana se presentó en un Aconcagua Arena repleto, para cerrar su gira mundial en nuestro país.

Morat se presentó en Mendoza en el marco de su gira "Asuntos Pendientes".

Un poco más de dos horas y 23 canciones a todo pulmón bastaron para solucionar los asuntos pendientes que Morat tenía con su público mendocino, que luego de tres años pudo volver a corear sus letras y saltar al ritmo de la música, en un show que tuvo de todo.

Pasadas las 21 horas, Juan Pablo Isaza, Juan Pablo Villamil y los hermanos Simón y Martín Vargas, irrumpieron en el oscuro Aconcagua Arena que venía de calentar las gargantas con Un Verano, una banda que teloneó a los bogotanos de la mejor manera.

Morat Morat se presentó en Mendoza en el marco de su gira "Asuntos Pendientes". Instagram El espectáculo organizado por Music Mix, comenzó con tres canciones al hilo, antes de que Isaza pueda interactuar con el público mendocino: "Faltas Tú", "Cómo te atreves" y "506". Luego, llegó el turno de otros éxitos como "A dónde vamos", "Me Toca a Mí", "Segundos Platos" y "Debí suponerlo".

Promediando la noche, cada uno de los músicos tuvo su momento solista. Isaza subió al escenario a una fan y le canto “La última vez”, mientras que Juan Pablo Villamil cantó “Dos mil algo”, Simón hizo lo suyo con “Date la vuelta” y cerró Martín, que su batería como protagonista interpretó “Mi suerte”.

Morat Morat se presentó en Mendoza en el marco de su gira "Asuntos Pendientes". Daniel Torrico Sobre el cierre del concierto, que marcó el final de la gira Asuntos Pendientes 2025 en tierras argentinas (durante el mes tuvieron dos noches en Córdoba y dos en Rosario), el público brindó un show de luces al ritmo de París y terminó coreando Llamada perdida y Besos en Guerra, dos de las canciones que nunca faltan en el repertorio de Morat.

Cómo sigue Asuntos Pendientes, la gira de Morat Desde Mendoza, la banda viaja directo a Chile para cumplir con dos noches en Viña del Mar, luego, será el turno de Jalisco y Miami de recibirlos. Volverán a inicios de noviembre a su país, para partir rumbo a España, tener dos nuevas noches en México y terminar el año en Puerto Rico. Morat Morat se presentó en Mendoza en el marco de su gira "Asuntos Pendientes". Daniel Torrico No hay noticias sobre si en el 2026 seguirán recorriendo países en los que los están esperando, si comenzarán otra gira o si se tomarán descanso para grabar y componer nuevas canciones.