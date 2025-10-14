Nazarena Vélez reveló un incómodo hallazgo en el Instagram de su pareja: "Casi lo mato"

La actriz relató que encontró el mensaje de una mujer, mientras revisaba el teléfono de su pareja.

Durante una emisión de Storytime, el programa que conduce junto a su hija Barbie Pucheta y Laura Ubfal en Bondi Live, Nazarena Vélez relató un episodio que alteró su vínculo con Santiago Caamaño. La actriz contó que, mientras revisaba por error el teléfono de su pareja, accedió a su cuenta de Instagram y descubrió un mensaje privado con contenido sexual explícito enviado por una mujer.

El relato de Nazarena Vélez Según narró, ambos habían decidido mantenerse alejados de las redes sociales para evitar conflictos, pero una situación casual terminó exponiendo algo inesperado. “Una mina le había mandado las dos t... así y la casita peluda”, relató Vélez con crudeza frente a sus compañeras, que reaccionaron con sorpresa.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por BONDI LIVE (@bondi_liveok) Aunque aclaró que Caamaño no había respondido ni dado like al mensaje, admitió que el descubrimiento la perturbó: “Cuando lo vi casi me desmayo. Casi lo mato a él. Él no le había puesto ni like ni nada, pero estaba el mensaje ahí. Se está enterando ahora el Bocha”, comentó entre risas nerviosas.

El momento derivó en una conversación sobre los celos y la desconfianza en las relaciones. Ubfal advirtió que situaciones de ese tipo pueden generar tensiones innecesarias, mientras Barbie Pucheta aconsejó evitar el comportamiento posesivo. Vélez coincidió y reflexionó sobre lo difícil que resulta mantener la calma cuando uno siente que ha actuado correctamente: “Y más cuando te comportás bien. No entendés, ¿viste esa cosa aparte? Esa persecuta absoluta”. Ubfal respondió citando un viejo refrán: “El ladrón cree que son todos de su condición”.

Su opinión sobre el protagónico de su pareja Más allá del episodio íntimo, la actriz también se refirió en agosto a las polémicas en torno a En el Barro, la serie protagonizada por Caamaño. Vélez defendió el carácter ficticio de la producción y minimizó las críticas: “Lo primero que pienso es que es ficción, que no es un documental. Se puede contar como uno quiera porque está ficcionado, y todo lo que se hable le sirve a la serie”.