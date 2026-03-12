Qué se hace con la comida que sobra en MasterChef: ¿se tira a la basura?

El reality explicó que se hace con la comida que no se utiliza, debido a las constantes preguntas de los usuarios en las redes.

Masterchef o Mastercher Celebrity, en el caso del que se está emitiendo en Argentina, está basado esencialmente en la comida, y a la hora de confeccionar los diferentes desafíos planteados para la competencia, los ingredientes a utilizar no deben escasear. Sin embargo muchas veces sobran, o se desperdician.

Los televidentes que siguen todas las noches el programa se cuestionaban en las redes qué pasaba con toda esa cantidad de comida que se dejaba de lado, más teniendo en cuenta que se podría destinar a causas humanitarias.

MasterChef La comida de MasterChef no es tirada, al menos que corra riesgo la salud. web Es por eso que en la última emisión del ciclo, pero de Colombia, decidieron poner fin al misterio y explicar qué pasa con la comida que sobra, en el reality de aquel país. Lo primero que se supo es que si el plato está en buen estado y los jueces no lo terminan, es común que el equipo de producción y técnicos lo consuma tras bambalinas.

Los alimentos frescos (frutas, verduras, carnes) que no se utilizaron en el reto pero que siguen en perfecto estado se suelen donar a bancos de alimentos u organizaciones benéficas. Por ejemplo, en MasterChef Colombia se colabora con la Asociación de Bancos de Alimentos de Colombia (ABACO).

MasterChef La comida de MasterChef no es tirada, al menos que corra riesgo la salud. web En ocasiones, el personal de producción también puede llevarse a casa ingredientes que no se pueden donar o guardar para el día siguiente. En cambio, si la comida ha estado bajo luces de estudio por demasiado tiempo o si el plato no quedó bien cocido (riesgo sanitario), lamentablemente se debe desechar por seguridad, pero sigue la posibilidad - bajo acuerdo- de que los trabajadores opten por llevarlos a sus casas.