Qué se hace con la comida que sobra en MasterChef: ¿se tira a la basura?

El reality explicó que se hace con la comida que no se utiliza, debido a las constantes preguntas de los usuarios en las redes.

Qué ocurre con la comida de MasterChef

Qué ocurre con la comida de MasterChef

Los televidentes que siguen todas las noches el programa se cuestionaban en las redes qué pasaba con toda esa cantidad de comida que se dejaba de lado, más teniendo en cuenta que se podría destinar a causas humanitarias.

MasterChef
La comida de MasterChef no es tirada, al menos que corra riesgo la salud.

La comida de MasterChef no es tirada, al menos que corra riesgo la salud.

Es por eso que en la última emisión del ciclo, pero de Colombia, decidieron poner fin al misterio y explicar qué pasa con la comida que sobra, en el reality de aquel país. Lo primero que se supo es que si el plato está en buen estado y los jueces no lo terminan, es común que el equipo de producción y técnicos lo consuma tras bambalinas.

Los alimentos frescos (frutas, verduras, carnes) que no se utilizaron en el reto pero que siguen en perfecto estado se suelen donar a bancos de alimentos u organizaciones benéficas. Por ejemplo, en MasterChef Colombia se colabora con la Asociación de Bancos de Alimentos de Colombia (ABACO).

MasterChef
La comida de MasterChef no es tirada, al menos que corra riesgo la salud.

La comida de MasterChef no es tirada, al menos que corra riesgo la salud.

En ocasiones, el personal de producción también puede llevarse a casa ingredientes que no se pueden donar o guardar para el día siguiente. En cambio, si la comida ha estado bajo luces de estudio por demasiado tiempo o si el plato no quedó bien cocido (riesgo sanitario), lamentablemente se debe desechar por seguridad, pero sigue la posibilidad - bajo acuerdo- de que los trabajadores opten por llevarlos a sus casas.

Quiénes sigue en MasterChef Celebrity

Luego de la eliminación de este miércoles, de Evangelina Anderson y Cachete Sierra de MasterChef Celebrity, seis concursantes continúan en carrera en el certamen culinario. Ellos son: Emilia Attias, Claudio “El Turco” Husaín, Ian Lucas, Sofi “La Reini” Gonet, Maxi López y Marixa Balli. Uno de ellos, se quedará con el gran premio.

