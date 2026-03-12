Qué se hace con la comida que sobra en MasterChef: ¿se tira a la basura?

Los televidentes que siguen todas las noches el programa se cuestionaban en las redes qué pasaba con toda esa cantidad de comida que se dejaba de lado, más teniendo en cuenta que se podría destinar a causas humanitarias.
Es por eso que en la última emisión del ciclo, pero de Colombia, decidieron poner fin al misterio y explicar qué pasa con la comida que sobra, en el reality de aquel país. Lo primero que se supo es que si el plato está en buen estado y los jueces no lo terminan, es común que el equipo de producción y técnicos lo consuma tras bambalinas.
Los alimentos frescos (frutas, verduras, carnes) que no se utilizaron en el reto pero que siguen en perfecto estado se suelen donar a bancos de alimentos u organizaciones benéficas. Por ejemplo, en MasterChef Colombia se colabora con la Asociación de Bancos de Alimentos de Colombia (ABACO).
En ocasiones, el personal de producción también puede llevarse a casa ingredientes que no se pueden donar o guardar para el día siguiente. En cambio, si la comida ha estado bajo luces de estudio por demasiado tiempo o si el plato no quedó bien cocido (riesgo sanitario), lamentablemente se debe desechar por seguridad, pero sigue la posibilidad - bajo acuerdo- de que los trabajadores opten por llevarlos a sus casas.
Quiénes sigue en MasterChef Celebrity
Luego de la eliminación de este miércoles, de Evangelina Anderson y Cachete Sierra de MasterChef Celebrity, seis concursantes continúan en carrera en el certamen culinario. Ellos son: Emilia Attias, Claudio “El Turco” Husaín, Ian Lucas, Sofi “La Reini” Gonet, Maxi López y Marixa Balli. Uno de ellos, se quedará con el gran premio.