12 de marzo de 2026 - 10:15

El comunicado de la familia de Carmiña tras su expulsión de Gran Hermano: "No define quién es ella"

Tras lo sucedido con la participante paraguaya, su familia se expresó por medio de las redes sociales con un fuerte comunicado.

Carmiña fue expulsada de Gran Hermano y su familia lanzó un comunicado.

Por Agustín Zamora

La situación ocurrió durante la mañana de este miércoles 11 de marzo, pero la decisión se comunicó horas después, cuando Gran Hermano reunió a todos los jugadores en el living para dirigirse directamente a la casa, con un duro mensaje sobre discriminación y respeto.

Tal fue la presión y la cantidad de comentarios en contra, la familia de la periodista decidió publicar un comunicado para sentar posición sobre lo ocurrido y tratar de limpiar un poco su imagen.

"La verdad es que no queríamos decir nada antes de que Carmiña pudiera dar sus propias palabras, porque creemos que es a ella a quien le corresponde hablar primero. Pero también sentimos la necesidad de decir algo como personas que la conocemos y la queremos", inicia el mensaje.

El comunicado de la familia de Carmiña de Gran Hermano

"Sabemos que el comentario que hizo estuvo muy mal. Lo reconocemos con claridad. No lo justificamos ni lo compartimos. También sabemos que hay errores que para muchas personas pueden parecer imperdonables. Entendemos ese sentimiento y lo aceptamos con firmeza y con respeto hacia quienes se sintieron ofendidos. Pero quienes conocemos a Carmiña también sabemos algo muy profundo: ese momento no define quién es ella", se remarcó.

A continuación, destacaron la personalidad de la periodista: "representó al Paraguay dentro de la casa de una manera extraordinaria. Fue una de las personas más preparadas para estar ahí: inteligente, estratégica, frontal y auténtica. Una jugadora fuerte que dejó todo en cada momento del reality".

Gran Hermano
Por último, volvieron a poner en foco en que cualquier ser humano puede equivocarse, "a veces de formas grandes, dolorosas y públicas" pero "cuando eso pasa, lo único que queda es hacerse cargo, aprender y crecer".

"Nada borra lo que pasó, pero tampoco borra todo lo demás. Las personas somos mucho más que nuestros peores momentos. Y quienes la conocemos, la amamos y la vamos a bancar hasta la muerte", cierra el escrito.

