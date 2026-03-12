Gran Hermano logró un rating histórico gracias a la expulsión de Carmiña

La noche de pasado miércoles fue una de las más tensas en la historia de los 25 años de Gran Hermano y el número de audiencia televisiva dio muestras de eso.

La emisión de Gran Hermano Generación Dorada vivió una de sus noches más calientes luego de que la producción anunciara la expulsión de la participante paraguaya Carmiña Masi, tras la viralización de comentarios racistas contra Jenny Mavinga, la concursante nacida en África.

El momento del anuncio tuvo picos de 17 puntos de rating, convirtiéndose en uno de los segmentos más vistos del reality en los últimos días y generando una fuerte repercusión tanto dentro como fuera de la casa.

Embed AHORA | CARMIÑA QUEDA EXPULSADA DE LA CASA DE GH #GranHermano y así se retiró por la PUERTA GIRATORIA. pic.twitter.com/lSsC5ChI5d — EL LAUCHA (@ElLauchaOkey) March 12, 2026 Mientras Gran Hermano llegaba a los 17 puntos de rating en la hora pico del prime time de la televisión argentina, el resto de los canales que miden arriba de cero, El Nueve, El Trece y América TV, apenas arañaban todos juntos los 6,3 puntos de rating.

El motivo de la expulsión de Carmiña de Gran Hermano La decisión se tomó luego de que circulara un video en el que la participante realizaba comentarios discriminatorios contra Mavinga, lo que provocó un fuerte repudio en redes sociales durante toda la jornada.

Embed Carmiña sobre Mavinga: "Parece que a la negra recién la compraron y viene a hacer un show, acaba de bajarse del barco. Mirá el otro, el monito del barco. Lo único que puede hacer ahora es mover el culo. Manu, allá hay una esclava por si querés ver, la sacaron de la jaula recién" pic.twitter.com/ojISEaPrAD — TRONK (@TronkOficial) March 11, 2026 En el fragmento que se volvió tendencia, Carmiña lanzó una frase que generó indignación. “Por favor la negra, parece que recién la compraron, acaba de bajarse del barco”. Tras la viralización del video y la polémica que se instaló en redes, la producción del reality tomó una decisión contundente: expulsarla de la competencia por la denominada “puerta giratoria”, una modalidad que implica la salida inmediata del programa.