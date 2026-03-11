11 de marzo de 2026 - 11:59

Quién sería el excompañero de Messi que tuvo un romance con Titi de Gran Hermano

Fue Chiara Mancuso quién reveló que el futbolista argentino y la influencer habrián tenido un amorío que no terminó bien.

Se supo quién sería el ex de Titi de Gran Hermano.

Por Agustín Zamora

Desde que Catalina “Titi” Tcherkaski pisó la casa de Gran Hermano Generación Dorada, sus seguidores tenían una pregunta sin respuesta: ¿quién es el exfutbolista con quién tuvo un romance y al que ella llamaba "El loco" - para evitar dar el nombre- en sus videos de TikTok.

que no se repita!!! Con el loco noooo

"Está hablando de nada más y nada menos que Fede Redondo. El hijo de Redondo", afirmó Mancuso en el programa. Y el dato cayó como una bomba: Federico Redondo no es cualquier futbolista. Es hijo del exjugador del seleccionado Fernando y parte del clan Solari, que también han sellado la historia del fútbol local. Además, fue jugador del Inter Miami, equipo en el que compartió plantel con Lionel Messi.

Por qué Titi no lo nombra dentro de la casa de Gran Hermano

Según explicó Mancuso, el silencio de la jugadora adentro del reality no es inocente. "Lo que ella contaba en los videos es que la familia de él no la dejaba ir a verlo jugar al fútbol porque supuestamente en su familia no se puede ir a la cancha si sos mujer, que no la dejaba salir y que la trataba mal", detalló la ex participante.

Y fue más lejos: "Entonces Titi tiene miedo de nombrarlo adentro de la casa y que la familia, o él mismo, le haga una demanda y tenga que salir".

DOCUMENTAL: LA VERDAD DEL LOCO ???? Septiembre 2026.

En los videos que se viralizaron antes de su ingreso al reality, Titi había hablado del tema con una claridad. "Me sacan de la casa de Gran Hermano para llevarme a un juicio, ¿se imaginan? Realmente me preocupa muchísimo el tema de 'El loco' adentro de la casa... No sé si se me escapará el nombre, pero no me voy a limitar a nada", dijo en uno de los fragmentos más viralizados.

Y fue contundente al describir al ex: "Yo no soy ninguna cómplice de ningún agresivo, machista, golpeador, ludópata, ni nada". Para después rematar con la frase que sus seguidores ya conocen de memoria: "Vos creaste este monstruo, hacete cargo de todas las cosas que yo cuente ahora".

