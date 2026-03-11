Quién sería el excompañero de Messi que tuvo un romance con Titi de Gran Hermano

Fue Chiara Mancuso quién reveló que el futbolista argentino y la influencer habrián tenido un amorío que no terminó bien.

Desde que Catalina “Titi” Tcherkaski pisó la casa de Gran Hermano Generación Dorada, sus seguidores tenían una pregunta sin respuesta: ¿quién es el exfutbolista con quién tuvo un romance y al que ella llamaba "El loco" - para evitar dar el nombre- en sus videos de TikTok.

La respuesta llegó esta semana desde Infama (América), donde la ex participante de GH 2025 Chiara Mancuso soltó el nombre del deportista sin rodeos.

Embed - que no se repita!!! Con el loco noooo @titi.tcherkaski que no se repita!!! Con el loco noooo sonido original - titi "Está hablando de nada más y nada menos que Fede Redondo. El hijo de Redondo", afirmó Mancuso en el programa. Y el dato cayó como una bomba: Federico Redondo no es cualquier futbolista. Es hijo del exjugador del seleccionado Fernando y parte del clan Solari, que también han sellado la historia del fútbol local. Además, fue jugador del Inter Miami, equipo en el que compartió plantel con Lionel Messi.

Por qué Titi no lo nombra dentro de la casa de Gran Hermano Según explicó Mancuso, el silencio de la jugadora adentro del reality no es inocente. "Lo que ella contaba en los videos es que la familia de él no la dejaba ir a verlo jugar al fútbol porque supuestamente en su familia no se puede ir a la cancha si sos mujer, que no la dejaba salir y que la trataba mal", detalló la ex participante.

Y fue más lejos: "Entonces Titi tiene miedo de nombrarlo adentro de la casa y que la familia, o él mismo, le haga una demanda y tenga que salir".