3 de marzo de 2026 - 21:15

Quién es Stephanie Cayo, la actriz peruana que fue vista besando Alejandro Sanz en un recital

Con una sólida trayectoria que inició en su infancia y un reciente romance que ha dado la vuelta al mundo.

Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

La actriz peruana Stephanie Cayo se encuentra en el epicentro de las noticias internacionales tras ser vinculada sentimentalmente con el cantante español Alejandro Sanz. El rumor del romance cobró fuerza definitiva luego de que ambos fueran captados dándose un beso público durante un concierto del artista en Ecuador.

Aunque ya compartían una amistad previa, la cercanía de la actriz en los últimos eventos del cantante y la posibilidad de que haya adquirido una vivienda en Madrid para estar cerca de él sugieren que la relación se ha formalizado.

Quién es la actriz Stephanie Cayo

Nacida en Lima el 8 de abril de 1988, Stephanie proviene de una familia con vena artística; es hija de Mario Alberto Cayo Quintana y Ana Cecilia Sanguinetti, y hermana de las también actrices Fiorella y Bárbara Cayo.

Su incursión en el mundo del espectáculo comenzó siendo apenas una niña en anuncios publicitarios y en la telenovela Travesuras del Corazón. Sin embargo, el salto a la fama regional llegó con su papel protagónico en la serie juvenil Besos robados.

A los 17 años, decidida a profesionalizar su talento, se instaló en Nueva York para estudiar interpretación y baile. Esta formación le permitió participar en proyectos de gran envergadura como Doña Bella, La marca del deseo y la exitosa serie de Netflix Club de Cuervos, la cual marcó un antes y un después en su proyección internacional.

Stephanie Cayo

Su talento también ha brillado en el cine español con la película Yucatán y en la primera producción peruana para Netflix, Hasta que nos volvamos a encontrar. Recientemente, la actriz presentó Doc, una nueva serie médica mexicana para la misma plataforma. Además de su faceta actoral, Cayo es cantante; en 2011 lanzó su álbum Llegaré y en 2016 colaboró con Sebastián Llosa en el sencillo "Let Me Go".

En el ámbito sentimental, Stephanie estuvo casada con el empresario estadounidense Chad Campbell de 2018 a 2021. Tras su divorcio, mantuvo una relación intermitente de tres años con el actor español Maxi Iglesias, su coprotagonista en la gran pantalla. A principios de 2025, también se le vinculó con el actor Sebastián Zurita antes de confirmarse su actual cercanía con Sanz.

Mientras la prensa espera declaraciones oficiales, el equipo del cantante asegura que la actriz ya es considerada "una más" dentro del círculo íntimo de Alejandro Sanz, marcando el inicio de una nueva etapa para la artista peruana en tierras españolas.

