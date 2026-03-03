Aseguran que Ernestina Pais chocó con su vehículo y se negó a hacer el test de alcoholemia

Este martes, la periodista Ernestina Pais protagonizó un accidente automovilístico en Vicente López y luego de ello, se negó a realizarse un test de alcoholemia requerido por el personal policial.

Jim Carrey ha hecho estallar teorías sobre su muerte y un imitador añadió misterio: cuál es la verdad

Quién es Stephanie Cayo, la actriz peruana que fue vista besando Alejandro Sanz en un recital

La periodista de 50 años conducía su vehículo marca Honda e impactó contra un Alfa Romeo manejado por otra mujer en la intersección de Avenida del Libertador y Las Heras, en el conurbano bonaerense.

Afortunadamente no se registraron heridos. Efectivos policiales se hicieron presente en el lugar, donde ambas mujeres permanecían en el interior de sus vehículos. En ese momento el personal procedió a realizar los test de alcoholemia a las conductoras.

Ante esta situación, Pais se negó a realizar el test, por lo cual los agentes le labraron un acta de infracción de tránsito por “positivo de alcoholemia” y además le secuestraron su vehículo que permanecerá alojado en un playón municipal.

Según informaron, el accidente fue “leve” y la periodista se retiró acompañada de su exmarido y su hijo tras negarse a hacer el test de alcoholemia.

Qué dijo tras el accidente

Luego de la repercusión por el siniestro, Ernestina Pais salió a desmentir el hecho en el programa A la Tarde (América TV). Al ser consultada sobre el accidente, la periodista manifestó: “No, estoy en mi casa”.

"A mi me empezó a sonar el teléfono un montón. Y bueno, acá estoy, en casa”, expresó, negando cualquier participación en un accidente.

Ante su respuesta, desde el panel del programa le volvieron a consultar a Pais si había tenido algún choque en las últimas horas y sostuvo contundentemente que “no”. Antes de despedirse, agregó: "Así que les mando un beso enorme e invito a todos a El divorcio del año, que es una gran obra de teatro”.

Desde el estudio volvieron a insistir con la información del accidente y le consultaron si desmentía el hecho y respondió: “Claramente si”. “Estoy en mi casa contestando amablemente tu mensaje, que es lo que corresponde”, cerró.