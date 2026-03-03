Jim Carrey ha hecho estallar teorías sobre su muerte y un imitador añadió misterio: cuál es la verdad

El actor estadounidense Jim Carrey volvió a aparecer públicamente al recibir el César de Honor en la 51a edición de los premios del cine francés, el 26 de febrero en París. Sin embargo, la atención no estuvo puesta en el reconocimiento, sino en su apariencia, que desató una ola de teorías en redes sociales .

Aseguran que Ernestina Pais chocó con su vehículo y se negó a hacer el test de alcoholemia

Quién es Stephanie Cayo, la actriz peruana que fue vista besando Alejandro Sanz en un recital

Videos y fotos de la ceremonia comenzaron a circular y muchos usuarios aseguraron que el rostro del actor lucía un tanto diferente. A partir de eso, surgieron versiones muy extremas que afirmaban que “estaba muerto” o que había sido “reemplazado por un clon” . Motivos no faltaban para las conspiraciones.

La polémica creció cuando algunos internautas señalaron que sus gestos, su voz e incluso el color de sus ojos parecían distintos , alimentando especulaciones que se viralizaron durante el fin de semana. Además, la aparición de un imitador de estrellas, afirmando que había sido él, generó aún más desconcierto.

Las redes sociales estallaron durante el fin de semana tras los múltiples videos y fotos que circularon del actor en sus películas, comparándolas con su última aparición en París. Razones había: la gran mayoría de las personas, especialmente sus seguidores, notaban una fisonomía extraña, alejada de Jim Carrey.

Quelle classe Le discours en français du César d'honneur, Jim Carrey. De The Mask à The Truman Show, en passant par Eternal Sunshine of the Spotless Mind, il a conquis nos cœurs et reçoit un hommage plus que mérité. pic.twitter.com/wVdCpG6Ay8

Pero la teoría de que Carrey estaba muerto comenzó a tomar fuerza tras una entrevista a la prensa, donde él mismo confirma haber “fallecido”.

“Me lancé a un gran desafío al intentar hacer mi discurso en francés. Lo escribí, investigué y lo practiqué como loco. Pero luego vi a todos los demás hablando a mil kilómetros por hora allá arriba al recibir sus premios y me dije: ‘estoy muerto’”, contó el humorista sobre el discurso que dio cuando recibió su premio.

El imitador que confundió a todos al afirmar que fue él

En medio de las diferentes versiones, que se salieron de control, un imitador de estrellas de Hollywood salió a afirmar que él se vistió de Jim Carrey y fingió en los premios del cine francés. Se trata de Alexis Stone, un reconocido maquillador con más de un millón de seguidores que hizo una publicación en Instagram que añadió misterio.

En ella subió fotos de Jim Carrey en la ceremonia, además de otra donde se veía una máscara y una dentadura que supuestamente utilizó para personificarlo en la ceremonia. Al final, la gran mayoría mostró su tranquilidad al considerar que la nueva fisonomía del actor simplemente era un imitador.

imitador Alexis Stone / Jim Carrey El imitador Alexis Stone aseguró haber sido él quien asistió a la ceremonia. thealexisstone

Sin embargo, pocos usuarios aún sentían que esta versión no era cierta y mantenían otras teorías por encima. Al final, tenían razón. Todo se aclaró tras las declaraciones del representante de la figura mundial. No obstante, esto nuevamente generó preguntas por el gran cambio de rostro de Carrey.

Desmentida y la verdad oficial: Carrey estuvo en la ceremonia

Ante la repercusión que tomaron las versiones en redes (muerte, supuesto clon y un presunto imitador), tanto la organización de los Premios César como el entorno del actor aclararon lo sucedido.

Gregory Caulier, delegado general de la ceremonia, explicó en un comunicado que la presencia de Carrey estaba prevista desde el año pasado y subrayó su elegancia durante el evento.

Más tarde, el representante del actor ratificó ante el portal TMZ que Carrey asistió personalmente a la gala y recibió allí el galardón. Por otro lado, aseguró que su discurso -en donde agradeció en francés- recibió grandes elogios por su preparación y esfuerzo.

“Como actor, cada personaje que interpreto es como arcilla en las manos de un escultor, que se moldea según tus deseos. Qué afortunado he sido de compartir este arte con tantas personas que realmente me han abierto su corazón”, dijo Jim Carrey.