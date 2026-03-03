3 de marzo de 2026 - 16:02

Delirio, dictadura y realismo mágico: "El agente secreto" es una película que deja sin aliento

La película brasileña de Kleber Mendonça Filho es una de las favoritas del Oscar, que se entregarán el próximo 15 de marzo.

image
Por Daniel Arias Fuenzalida

Cuando uno se prepara para ver algo titulado "El agente secreto", espera lo habitual: un héroe con pistola y traje, intrigas geopolíticas, alguna persecución... Pero Kleber Mendonça Filho (ese virtuoso que regala historias mínimas como "Aquarius" o westerns psicodélicos como "Bacurau") no está interesado en cumplir nuestras expectativas, sino en brindarnos experiencias transformadoras.

Leé además

Pedro Pascal revolucionó la web bailando con una mujer.

¿Nace un nuevo romance?: aseguran que Pedro Pascal estaría en pareja con un director de cine argentino

Por Redacción Espectáculos
Parque Lezama: el regreso al cine de Juan José Campanella.

El regreso de Campanella al cine: Parque Lezama salta del escenario a Netflix

Por Redacción Espectáculos

"El agente secreto", que estrenó en salas el jueves pasado, es una película extraña y por momentos tan extenuante como un desfile de carnaval o una ruta interminable en el sertão. Está nominada al Oscar en Mejor Película, Mejor Película Extranjera y Mejor Actor Protagónico.

De qué trata la película

Ambientada en el Recife de 1977, en el corazón de la dictadura militar, la historia sigue a Marcelo (Wagner Moura), un ingeniero que se vuelve en una figura incómoda para un régimen corrupto. Su negativa a privatizar un centro de investigación lo convierte en una presa. Pero esto no es un thriller de persecución al uso. No hay épica, sino la cotidiana tristeza e incertidumbre de alguien que sabe que puede encontrar la muerte a la vuelta de la esquina. Escondido en una casa junto a otros perseguidos, se pasea como sombra en una sociedad convulsionada por el carnaval y la violencia. Y ciertamente, hay algo profundamente irónico y poético en la idea de un hombre que intenta desaparecer mientras su entorno sale alegremente a la calle.

Embed - Trailer de El agente secreto subtitulado en español (HD)

Por qué hay que verla

Moura está impecable en su actuación contenida. Su Marcelo es un hombre triste y paranoico. Es un gran papel, nominado al Óscar con justicia, aunque a veces uno desearía que el guion le permitiera explotar un poco más.

Lo que hace que "El agente secreto" sea una experiencia única (y para algunos, exasperante) es su negativa a ir al grano. Mendonça Filho se toma la historia con calma, y nos desvía por todas las digresiones que considere oportunas: desde una largo prólogo para adentrarnos en la violencia cotidiana y la corrupción policial, hasta los guiños a "Tiburón" de Spielberg o las leyendas urbanas de Recife, como la "perna cabeluda". El uso del realismo mágico solo vuelve más poderoso el mensaje: un Brasil donde lo maravilloso comparte escenario con la degradación más terrible.

Visualmente, la película es una belleza. Se aleja de la planicie digital que asola el cine contemporáneo para ofrecernos algo táctil, saturado, vivo. Sin embargo, hay que admitirlo: el viaje de 2 horas y 40 minutos tiene sus baches.

Hay momentos que parecen alargar innecesariamente la película, y otros que se echan un poco de menos, como un desenlace más convencional. Aunque hay que decirlo: la resolución narrativa del director es magistral. Pero al fin, todo se olvida cuando asistimos a una escena como la del registro civil, donde un simple nombre gritado hiela la sangre. Es un alivio comprobar que no hacen falta estrellas de Hollywood ni efectos especiales para que una escena sea una lección de cine.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

polemica teatral: el descargo de los productores de vos, yo y el otro despues de la denuncia

Polémica teatral: El descargo de los productores de "Vos, yo y el otro" después de la denuncia

Por Redacción Espectáculos
vendimia 2026: popi spatocco prepara una fiesta de la cosecha inedita para celebrar los 25 anos

Vendimia 2026: Popi Spatocco prepara una Fiesta de la Cosecha inédita para celebrar los 25 años

Por Redacción
Griselda Siciliani desmintió estar teniendo un romance con el cantante.

Griselda Siciliani aclaró los rumores sobre su supuesta relación con Dante Spinetta: "Háganse el favor de..."

Por Agustín Zamora
Por el escándalo de su hermano, el rey Carlos III analizaría la abdicación al trono.

Presionan al rey Carlos III a que abdique por la situación judicial de su hermano

Por Agustín Zamora