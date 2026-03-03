Vendimia 2026: Popi Spatocco prepara una Fiesta de la Cosecha inédita para celebrar los 25 años

El calendario vendimial avanza con todo de cara al próximo sábado. Y este miércoles 4 de marzo, en una cita que ya es un clásico para los amantes de la buena música, tendrá lugar la Fiesta de la Cosecha . La propuesta, organizada por el Fondo Vitivinícola , con el apoyo de Aeropuertos Argentina 2000, Coviar, el Gobierno de Mendoza, el CFI, la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza, la Municipalidad de Guaymallén y la Municipalidad de Las Heras, nos lleva a tener las expectativas bien altas.

Y no es solo por la presencia de los invitados estelares, Las Pelotas , y de la Orquesta Filarmónica de Mendoza . Este año, la dirección musical del espectáculo estará en manos del maestro Gustavo “Popi” Spatocco .

Autor de algunos de los arreglos más recordados del folclore argentino y asiduo colaborador de Mercedes Sosa, el director ya tiene una historia que lo involucra con Mendoza en otros eventos de enorme peso, como fueron los Premios Gardel celebrados en el Auditorio Ángel Bustelo en 2019, y otros que ya están en la agenda: el próximo 12 de marzo dirigirá a la Sinfónica de la UNCuyo en "Folclore Sinfónico-Coral" , un programa pensado para homenajear a Joan Manuel Serrat en el marco del doctorado honoris causa que le entregará la universidad.

Ahora, en el marco de la 25ª edición de la Fiesta de la Cosecha, presentará una propuesta musical especialmente creada para celebrar este cuarto de siglo.

El espectáculo comenzará puntualmente a las 21.30, en el viñedo del Aeropuerto de Mendoza. Así lo definió Spatocco en una gacetilla de prensa: “Esta edición es especial porque es el 25 aniversario de la Fiesta de la Cosecha y me parece muy importante resaltar que un proyecto de estas características, tan ambicioso, tan cargado de sentido artístico, cumple 25 años y goza de tan buena salud. Esta fiesta es única en el país. Tiene la característica de ser al aire libre, un gran concierto con una orquesta filarmónica y su cruce con artistas de nuestra música popular, lo cual implica un gran desafío artístico y muchísimo trabajo para que esto pueda concretarse. Este año la obertura se va a referir a esos 25 años”.

Esa obertura es una composición inédita, pensada como un mapa emocional del recorrido de la Fiesta. Spatocco detalla que "Es una pieza que va a reunir pequeños fragmentos de las voces que estuvieron en el escenario de la Cosecha durante estos 25 años. Esas voces van a aparecer en la pantalla, en audio y video, y van a estar acompañadas en vivo con la orquesta. Queremos poner a dialogar a esos artistas y a esas canciones entre sí, para formar un tejido que nos cuente cómo fueron estos 25 años y qué significaron".

image

Y agregó: "Por supuesto es también un agradecimiento y homenaje a los artistas que han actuado allí y a toda la gente que ha trabajado para mantener esta hermosa tradición por 25 años. Y claro, es una suerte de regalo para el público que es la verdadera razón por la cual estas cosas se hacen. Queremos devolver al público, al pueblo, la música que es de ellos”.

El espíritu celebratorio también se proyecta hacia adelante. Por primera vez en su historia, Las Pelotas interpretarán su repertorio con arreglos sinfónicos, un cruce que promete expandir el ADN de la banda hacia una dimensión orquestal profunda y atemporal. “Para mí —aseguró Spatocco— es muy hermoso trabajar en sus canciones para llevarlas al universo sinfónico, porque son canciones que tienen dentro un dramatismo, un sentido muy humano, existencial y filosófico de la vida. Eso las convierte en un material propicio para entrar en ese mundo sonoro de la orquesta, más atemporal, más universal. Estoy seguro de que esta aventura va a dar buenos resultados. Estamos trabajando mucho con ellos en ideas estéticas, deseos, pulsiones, todas las cosas que llevan a que después el resultado sea algo que tenga unidad y sentido propio”.

Una Fiesta de la Cosecha que será inolvidable

El color local tendrá un momento central en el tradicional “patio cuyano”. Bajo la coordinación de Nico Diez, arreglador y multiinstrumentista, se suman grandes talentos mendocinos: las voces de Celeste Fredes, Cristina Pérez, Lisandro Bertín y Paula Neder, junto a un ensamble integrado por Sebastián Narváez (guitarra, guitarrón y guitarra eléctrica), Nicolás Palma y Paulo Amaya (guitarras), Rodrigo Botaccaulli (bajo) y Quique Öesch (batería y percusión).

image

Sobre este tramo del concierto, Spatocco adelantó: “Ya es el tercer año que trabajamos en tándem con Nico, es un gran músico, una gran persona. Estoy muy feliz de trabajar en sintonía con él”.

Este clásico del calendario vendimial está organizado por el Fondo Vitivinícola Mendoza, el Gobierno de Mendoza y Aeropuertos Argentina, con el apoyo fundamental de la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza y la Corporación Vitivinícola Argentina, además del acompañamiento de las municipalidades de Las Heras y Guaymallén y el Consejo Federal de Inversiones.

Para tener en cuenta en la Fiesta de la Cosecha

Llegar temprano, con tiempo para disfrutar de la previa en el Patio Malbec y encontrar buena ubicación. Habrá estrictos controles de ingreso con lectores del QR de las entradas.

Portones de ingreso: La Fiesta tiene sus propios portones de ingreso. El acceso tradicional al edificio del aeropuerto queda sólo reservado para pasajeros y tripulaciones. Las personas con discapacidad deben ingresar por el Portón 1; hacia el norte habrá dos portones más para público general.

Respete las indicaciones de seguridad: la Guardia Urbana Municipal de Las Heras, la Policía Vial y la Policía de Mendoza cuidarán el orden y el ingreso de todos los autos. El precio del estacionamiento es de $3.000 por vehículo.

No se puede ingresar al predio con bebidas alcohólicas, ni botellas de vidrio. Los asistentes podrán llevar sus reposeras para disfrutar la Fiesta en modo picnic.

Descuentos en Cabify: El código es FCOSECHA26 y tiene descuento del 30% con tope de $2.000, válido para 2 viajes por usuario, los días 4 y 5 de marzo.

Colectivos gratis: Habrá micros gratis del Grupo 06 desde el control de la línea (Independencia 2690, Las Heras). Horarios desde el control al Aeropuerto: de 17 a 21. Y de regreso al control de 23.30 a 2 de la mañana.

Donaciones para el Banco de Alimentos: Como cada año, se recibirán en el predio alimentos no perecederos.

Streaming en vivo: quienes no puedan asistir, podrán seguir la fiesta a través del canal de YouTube “El Vino Nos Une” y a través de la pantalla de la TV Pública desde las 21.30.