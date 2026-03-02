Vendimia 2026: estas serán las voces oficiales del Acto Central y la repetición

La Subsecretaría de Cultura de Mendoza confirmó quiénes serán los locutores y locutoras oficiales de la Fiesta Nacional de la Vendimia 2026, cuyo espectáculo central llevará por nombre “90 cosechas de una misma cepa”.
La Subsecretaría de Cultura confirmó quiénes estarán a cargo de la conducción de las previas, el Acto Central y la repetición de la Fiesta Nacional de la Vendimia 2026.
Para el Acto Central, fueron designados Sergio “Coco” Gras, Laura Carbonari, Gisella Campos, Julián Imazio, Julieta Navarro y Majo Pérez Comalini. En la previa del Acto Central, estarán Alejandro Álvarez y Xenia “La China” Baigorria. La repetición contará con la conducción de Julián Chabert, Nabila Barta y Luis Serrano.
En los tradicionales desfiles de Vía Blanca y Carrusel, la nómina incluye a Fernanda Figuls, Adrián “Chipi” Vera, Brenda Magallanes, Fernando López, Priscila García, José Montenegro, Arnold Baigorria, Leo Salvador, Fiama Castillo, Franco Coluchi, Paula Vega, Vanesa Zúñiga, Alejandro Salinas, Fernando Cerroni, Emanuel La Terra, María Belén Castro y Ángel Carrera.
Para la TV Pública, las voces confirmadas son Rebeca Rodríguez Viñolo y Mauricio Morello. En tanto, en el Paseo Federal participaron Patricia Alanis y Gianfranco Ricciardi, mientras que Luis Serrano y Noelia Nieto condujeron la Bendición de los Frutos.
Este lunes 2 de marzo comenzó el canje obligatorio de entradas físicas para quienes compraron sus tickets virtuales de la Fiesta Nacional de la Vendimia 2026, uno de los eventos culturales más esperados de Mendoza.
El canje estará habilitado hasta el domingo 8 de marzo en los siguientes puntos:
Teatro Independencia (Chile y Espejo, Ciudad)
Del 2 al 8 de marzo, de 9 a 18.
Espacio Julio Le Parc (Mitre y Godoy Cruz, Guaymallén)
Del 2 al 8 de marzo, de 9 a 18.
Auditorio Ángel Bustelo (Virgen del Carmen de Cuyo 610, Ciudad)
Del 2 al 8 de marzo, de 9 a 18.
Subsecretaría de Cultura de Mendoza (Gutiérrez 204, Ciudad)
Del 2 al 8 de marzo, de 9 a 18.
Teatro Roma (Av. Hipólito Yrigoyen 280, San Rafael)
Del 2 al 6 de marzo, de 9 a 13 y de 17 a 21.
Casa de la Cultura (San Martín, 9 de Julio y Sarmiento)
Del 2 al 6 de marzo, de 9 a 18.
Auditorio Municipal (Tunuyán, Leandro Alem 750)
Del 2 al 6 de marzo, de 10 a 13 y de 18 a 21.
La periodista mendocina Laura Carbonari fue confirmada como una de las conductoras del Acto Central de la Fiesta Nacional de la Vendimia 2026, consolidando una relación duradera con la máxima celebración cultural de Mendoza.
Carbonari es una figura ampliamente reconocida en el universo vendimial: ha participado en más de 15 ediciones del Acto Central, lo que la convierte en una de las voces más tradicionales y queridas en el escenario del evento.
Este año, la periodista se destacó como figura central del ciclo Vendimia Infinita, el proyecto de streaming de Diario Los Andes que busca contar la historia de la fiesta desde una mirada contemporánea, combinando entrevistas, archivos y contenidos en redes sociales.
7 de marzo (sábado) Acto Central — noche principal en el Teatro Griego Frank Romero Day. Espectáculo artístico central con la puesta en escena de “90 cosechas de una misma cepa” y la elección y coronación de la Reina Nacional de la Vendimia 2026.
8 de marzo (domingo) – Primera repetición del Acto Central, con espectáculo artístico y presentaciones musicales.
9 de marzo (lunes) – Espectáculo con artistas invitados sin repetición del Acto Central, show independiente (Chaqueño Palavecino, La Re Pandilla, Eugenia Quevedo y Banda de Carlitos, según programación artística).
10 de marzo (martes) – Otra velada musical sin repetición del acto, con artistas como Abel Pintos, Campedrinos, Maggie Cullen y Ángela Leiva.