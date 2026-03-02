2 de marzo de 2026 - 21:54

Vendimia 2026: estas serán las voces oficiales del Acto Central y la repetición

La Subsecretaría de Cultura confirmó quiénes estarán a cargo de la conducción de las previas, el Acto Central y la repetición de la Fiesta Nacional de la Vendimia 2026.

La Vendimia 2026 ya tiene a sus locutoras y locutores.

La Vendimia 2026 ya tiene a sus locutoras y locutores.

Foto:

Prensa Gobierno de Mendoza
Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

La Subsecretaría de Cultura de Mendoza confirmó quiénes serán los locutores y locutoras oficiales de la Fiesta Nacional de la Vendimia 2026, cuyo espectáculo central llevará por nombre “90 cosechas de una misma cepa”.

Leé además

Vendimia 2026: comenzó el canje obligatorio de entradas para el acto central en Mendoza

Vendimia 2026: comenzó el canje obligatorio de entradas para el acto central en Mendoza

Por Redacción Sociedad
La querida periodista Laura Carbonari fue confirmada como una de las conductoras del Acto Central de la Fiesta Nacional de la Vendimia, en un nuevo reconocimiento a su trayectoria periodística y su vínculo histórico con la celebración.

Vendimia 2026: Laura Carbonari fue confirmada como conductora del Acto Central

Por Celeste Laciar

Para el Acto Central, fueron designados Sergio “Coco” Gras, Laura Carbonari, Gisella Campos, Julián Imazio, Julieta Navarro y Majo Pérez Comalini. En la previa del Acto Central, estarán Alejandro Álvarez y Xenia “La China” Baigorria. La repetición contará con la conducción de Julián Chabert, Nabila Barta y Luis Serrano.

Vendimia 2026

En los tradicionales desfiles de Vía Blanca y Carrusel, la nómina incluye a Fernanda Figuls, Adrián “Chipi” Vera, Brenda Magallanes, Fernando López, Priscila García, José Montenegro, Arnold Baigorria, Leo Salvador, Fiama Castillo, Franco Coluchi, Paula Vega, Vanesa Zúñiga, Alejandro Salinas, Fernando Cerroni, Emanuel La Terra, María Belén Castro y Ángel Carrera.

Para la TV Pública, las voces confirmadas son Rebeca Rodríguez Viñolo y Mauricio Morello. En tanto, en el Paseo Federal participaron Patricia Alanis y Gianfranco Ricciardi, mientras que Luis Serrano y Noelia Nieto condujeron la Bendición de los Frutos.

Vendimia 2026: comenzó el canje obligatorio de entradas para el Acto Central

Este lunes 2 de marzo comenzó el canje obligatorio de entradas físicas para quienes compraron sus tickets virtuales de la Fiesta Nacional de la Vendimia 2026, uno de los eventos culturales más esperados de Mendoza.

Vendimia 2026: comenzó el canje obligatorio de entradas para el acto central en Mendoza
Vendimia 2026: comenzó el canje obligatorio de entradas para el acto central en Mendoza

Vendimia 2026: comenzó el canje obligatorio de entradas para el acto central en Mendoza

El canje estará habilitado hasta el domingo 8 de marzo en los siguientes puntos:

  • Teatro Independencia (Chile y Espejo, Ciudad)

    Del 2 al 8 de marzo, de 9 a 18.

  • Espacio Julio Le Parc (Mitre y Godoy Cruz, Guaymallén)

    Del 2 al 8 de marzo, de 9 a 18.

  • Auditorio Ángel Bustelo (Virgen del Carmen de Cuyo 610, Ciudad)

    Del 2 al 8 de marzo, de 9 a 18.

  • Subsecretaría de Cultura de Mendoza (Gutiérrez 204, Ciudad)

    Del 2 al 8 de marzo, de 9 a 18.

  • Teatro Roma (Av. Hipólito Yrigoyen 280, San Rafael)

    Del 2 al 6 de marzo, de 9 a 13 y de 17 a 21.

  • Casa de la Cultura (San Martín, 9 de Julio y Sarmiento)

    Del 2 al 6 de marzo, de 9 a 18.

  • Auditorio Municipal (Tunuyán, Leandro Alem 750)

    Del 2 al 6 de marzo, de 10 a 13 y de 18 a 21.

Laura Carbonari, conductora del Acto Central de la Vendimia 2026

La periodista mendocina Laura Carbonari fue confirmada como una de las conductoras del Acto Central de la Fiesta Nacional de la Vendimia 2026, consolidando una relación duradera con la máxima celebración cultural de Mendoza.

Carbonari es una figura ampliamente reconocida en el universo vendimial: ha participado en más de 15 ediciones del Acto Central, lo que la convierte en una de las voces más tradicionales y queridas en el escenario del evento.

VENDIMIA- Laura Carbonari
La querida periodista Laura Carbonari fue confirmada como una de las conductoras del Acto Central de la Fiesta Nacional de la Vendimia, en un nuevo reconocimiento a su trayectoria periodística y su vínculo histórico con la celebración.

La querida periodista Laura Carbonari fue confirmada como una de las conductoras del Acto Central de la Fiesta Nacional de la Vendimia, en un nuevo reconocimiento a su trayectoria periodística y su vínculo histórico con la celebración.

Este año, la periodista se destacó como figura central del ciclo Vendimia Infinita, el proyecto de streaming de Diario Los Andes que busca contar la historia de la fiesta desde una mirada contemporánea, combinando entrevistas, archivos y contenidos en redes sociales.

Semana vendimial

  • 7 de marzo (sábado) Acto Central — noche principal en el Teatro Griego Frank Romero Day. Espectáculo artístico central con la puesta en escena de “90 cosechas de una misma cepa” y la elección y coronación de la Reina Nacional de la Vendimia 2026.

  • 8 de marzo (domingo)Primera repetición del Acto Central, con espectáculo artístico y presentaciones musicales.

  • 9 de marzo (lunes) – Espectáculo con artistas invitados sin repetición del Acto Central, show independiente (Chaqueño Palavecino, La Re Pandilla, Eugenia Quevedo y Banda de Carlitos, según programación artística).

  • 10 de marzo (martes) – Otra velada musical sin repetición del acto, con artistas como Abel Pintos, Campedrinos, Maggie Cullen y Ángela Leiva.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

ciencia, educacion y compromiso: la apuesta de victoria para representar a guaymallen

Ciencia, educación y compromiso: la apuesta de Victoria para representar a Guaymallén

Por Redacción
julieta crespi y maipu resignifican el rol de la reina con un mensaje claro contra el bullying

Julieta Crespi y Maipú resignifican el rol de la Reina con un mensaje claro contra el bullying

Por Redacción
el mmamm inauguro tres nuevas muestras: identidad mendocina y cultura del vino

El MMAMM inauguró tres nuevas muestras: identidad mendocina y cultura del vino

Por Redacción
Hockey Césped. La selección argentina junior fue campeona en el torneo Vendimia 2026.

Vendimia: Argentina campeón en damas y varones en Hockey Césped

Por Gonzalo Tapia