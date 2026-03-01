Vendimia: Argentina campeón en damas y varones en Hockey Césped

En el estadio ciudad de Godoy Cruz en Parque San Vicente, el torneo Vendimia de Hockey Césped llegó a su fin. Los seleccionados Nacionales Sub 21 de Argentina se coronaron campeones luego de jugar la gran final en damas y caballeros, donde vencieron a Córdoba Athletic y Chile, respectivamente..

Recordemos que las denominadas Leoncitas en su semifinal vencieron a las chicas de Los Tordos por la cuenta mínima y Córdoba Athletic dio cuenta de Leonardo Murialdo por 3 a 0.

En tanto en la rama masculina, el seleccionado de Chile venció a CMR Andino y el equipo nacional de Argentina hizo lo propio con Club Alemán de Dorrego.

A la disputa de la copa y la medalla dorada llegaron Las Leoncitas y Córdoba Athletic, ésta formación fue la última campeona en el torneo oficial cordobés. Si algún concurrente al estadio de Ciudad Godoy Cruz pensó que iba a ser un trámite para el equipo nacional, erró rotundamente, porque el elenco cordobés fue un hueso duro de roer para las Leoncitas.

Recordemos que entre las Leoncitas estuvo la jugadora del Club Los Tordos, Luciana Peralta que ayer demostró su calidad y valía en cada momento que tuvo que actuar. Y que marcó el gol de la victoria nacional frente a Los Tordos, su club.

Luciana Peralta Mendocina de Las leoncitas Hockey Césped. Luciana Peralta, la Leoncita mendocina Ema González

Hubo momentos de ida y vuelta y otros donde Argentina espero que su rival de turno hiciera todo el gasto. De todas formas las Rojinegras cordobesas fueron las que abrieron el marcador y tuvieron varias ocasiones para seguir descotando, pero atrás Las Leoncitas se cerraron muy bien.

Cuando todo indicaba que tendrían que definir la final en penales australianos, en una jugada de otro partido Robles pegó un chicotazo que fue inatajable para la arquera mediterránea Estefania Pedrotti que tuvo varias atajadas de lujo antes del tanto que significo el triunfo para la selección Argentina, por un score final de 3 a 2..

Los goles para la selección fueron de Trinidad Holmgren Milagros Di Santo y Pilar Robles. Las Rojinegras anotaron a través de Carmen Pichetta y Federica Moggin.

ellas las leoncitas Hockey Césped. Las reinas de la vendimia fueron las chicas de la Selección Argentina Sub 21 Asociación Mendocina de Hockey Césped/Valentín Kark

Los Leoncitos no se asustaron con los Diablitos

El partido pintó para ser una gran final de ida y vuelta, pero el lenco rojo solo puso resistencia en los dos primeros cuartos. Así, después el seleccionado albiceleste puso dinamismo y contundencia sobre las 50 yardas de cancha de los Diablitos. Al final el 8 a 0 fue el resultado de un partido donde el elenco albiceleste mostró todas sus variantes y la visita no pudo contrarrestar ese gran juego.

leoncitos Hockey Césped. Los Leoncitos reciben su copa muy merecida que los acredita como el mejor equipo del Torneo Vendimia 2026. Valentín Kark

Recordemos que estaba en juego la Copa Fernanda Carrascosa de Diez, es por eso que la ex talentosa volante de Marista: Pilar Diez hizo entrega del trofeo a la capitana de la formación campeona.