1 de marzo de 2026 - 19:57

Vendimia: Argentina campeón en damas y varones en Hockey Césped

En el principal torneo de pretemporada del país de Hockey Césped, Las Leoncitas dieron cuenta de Córdoba Athletic por 3-2 y Los Leoncitos vencieron a Chile 7-0.

Hockey Césped. La selección argentina junior fue campeona en el torneo Vendimia 2026.

Hockey Césped. La selección argentina junior fue campeona en el torneo Vendimia 2026.

Foto:

Ema González
Hockey Césped. Milagros Di Santo sorprendió con un golazo desde la derecha, y con ese tanto Argentina ganó.&nbsp;

Hockey Césped. Milagros Di Santo sorprendió con un golazo desde la derecha, y con ese tanto Argentina ganó. 

Foto:

AMHSC/Valentín Kark
Hockey Césped. Milagros Di Santo sorprendió con un golazo desde la derecha, y con ese tanto Argentina ganó.&nbsp;

Hockey Césped. Milagros Di Santo sorprendió con un golazo desde la derecha, y con ese tanto Argentina ganó. 

Foto:

Asociación Mendocina Hockey Césped/Valentín Kark
Los Andes | Gonzalo Tapia
Por Gonzalo Tapia

En el estadio ciudad de Godoy Cruz en Parque San Vicente, el torneo Vendimia de Hockey Césped llegó a su fin. Los seleccionados Nacionales Sub 21 de Argentina se coronaron campeones luego de jugar la gran final en damas y caballeros, donde vencieron a Córdoba Athletic y Chile, respectivamente..

Leé además

Hockey Césped. Un lindo partido protagonizaron, Leoncitas y Torditas, el triunfo fue para la Selección Argentina.

Vendimia: Las Leoncitas y Córdoba Athletic a la final del Hockey Césped

Por Gonzalo Tapia
Hockey Césped. El Club Alemán en damas mayores ganó su pasaje al torneo Vendimia y debuta el martes ante Los Tordos

En Hockey Césped: Club Alemán y Leonardo Murialdo, los mejores del Pre Vendimia

Por Gonzalo Tapia

¿Cómo fueron la semis de damas?

Recordemos que las denominadas Leoncitas en su semifinal vencieron a las chicas de Los Tordos por la cuenta mínima y Córdoba Athletic dio cuenta de Leonardo Murialdo por 3 a 0.

En tanto en la rama masculina, el seleccionado de Chile venció a CMR Andino y el equipo nacional de Argentina hizo lo propio con Club Alemán de Dorrego.

Argentina cosechó en Vendimia

A la disputa de la copa y la medalla dorada llegaron Las Leoncitas y Córdoba Athletic, ésta formación fue la última campeona en el torneo oficial cordobés. Si algún concurrente al estadio de Ciudad Godoy Cruz pensó que iba a ser un trámite para el equipo nacional, erró rotundamente, porque el elenco cordobés fue un hueso duro de roer para las Leoncitas.

Recordemos que entre las Leoncitas estuvo la jugadora del Club Los Tordos, Luciana Peralta que ayer demostró su calidad y valía en cada momento que tuvo que actuar. Y que marcó el gol de la victoria nacional frente a Los Tordos, su club.

Luciana Peralta Mendocina de Las leoncitas
Hockey Césped. Luciana Peralta, la Leoncita mendocina

Hockey Césped. Luciana Peralta, la Leoncita mendocina

Hubo momentos de ida y vuelta y otros donde Argentina espero que su rival de turno hiciera todo el gasto. De todas formas las Rojinegras cordobesas fueron las que abrieron el marcador y tuvieron varias ocasiones para seguir descotando, pero atrás Las Leoncitas se cerraron muy bien.

Cuando todo indicaba que tendrían que definir la final en penales australianos, en una jugada de otro partido Robles pegó un chicotazo que fue inatajable para la arquera mediterránea Estefania Pedrotti que tuvo varias atajadas de lujo antes del tanto que significo el triunfo para la selección Argentina, por un score final de 3 a 2..

Los goles para la selección fueron de Trinidad Holmgren Milagros Di Santo y Pilar Robles. Las Rojinegras anotaron a través de Carmen Pichetta y Federica Moggin.

ellas las leoncitas
Hockey Césped. Las reinas de la vendimia fueron las chicas de la Selección Argentina Sub 21

Hockey Césped. Las reinas de la vendimia fueron las chicas de la Selección Argentina Sub 21

Los Leoncitos no se asustaron con los Diablitos

El partido pintó para ser una gran final de ida y vuelta, pero el lenco rojo solo puso resistencia en los dos primeros cuartos. Así, después el seleccionado albiceleste puso dinamismo y contundencia sobre las 50 yardas de cancha de los Diablitos. Al final el 8 a 0 fue el resultado de un partido donde el elenco albiceleste mostró todas sus variantes y la visita no pudo contrarrestar ese gran juego.

leoncitos
Hockey C&eacute;sped. Los Leoncitos reciben su copa muy merecida que los acredita como el mejor equipo del Torneo Vendimia 2026.

Hockey Césped. Los Leoncitos reciben su copa muy merecida que los acredita como el mejor equipo del Torneo Vendimia 2026.

Recordemos que estaba en juego la Copa Fernanda Carrascosa de Diez, es por eso que la ex talentosa volante de Marista: Pilar Diez hizo entrega del trofeo a la capitana de la formación campeona.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

copa de honor: los tordos y cmr andino finalistas en hockey cesped

Copa de Honor: Los Tordos y CMR Andino finalistas en Hockey Césped

Por Gonzalo Tapia
San Martín de Tucumán - Deportivo Maipú, por la Primera Nacional

Por una ráfaga de dos minutos, el Deportivo Maipú debió conformarse con un empate en Tucumán

Por Emanuel Cenci
Rosario Central - Newells

Rosario Central se hizo fuerte de visitante y superó a Newell's

Por Redacción Deportes
susto en el automovilismo: un auto fuera de control casi embiste a tres personas en el procar 4000

Susto en el automovilismo: un auto fuera de control casi embiste a tres personas en el Procar 4000

Por Redacción Deportes