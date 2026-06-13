Godoy Cruz cayó ante La Fragata y no puede levantar su desempeño como visitante

En uno de los partidos de la décimoctava fecha del torneo de Primera Nacional, por la zona "A", Godoy Cruz se inclinó ante Almirante Brown por la cuenta mínima. El gol de los Mirasoles fue de Luciano Pascual.

Godoy Cruz lo dio vuelta sobre el final y mantuvo el invicto en el Gambarte

Godoy Cruz venía de ganar de local ante Mitre de Santiago del Estero por 2 a 1 y La Fragata no ganaba desde hace cinco fechas y su última caida fue la semana pasada ante Deportiuvo Morón por la cuenta mínima.

Por eso en este partido era Almirante Brown, el que tenía toda la responsablidad de buscar los tres puntos para reveritir su amarga racha y tratar de no perder tranco al lote de los clubes de la zona alta de la tabla.

Por el lado del equipo mendocino, El Tomba llegó a Isidro Casanovas a disputar este partido con más tranquilidad y un empate no se veía mal. Pero, en el fondo, también los de Pablo De Muner deseaban una victoria de visitante, para tartar de levantar su desempeño de visita, recordemos que solo han ganado un juego en calidad de forastero y fue ante el Deportivo Maipú.

Fue un partido discreto, pero no malo. En el primer tiempo fue más Godoy Cruz que su rival de turno. Es más el elenco de Mendoza tuvo más tiempo en su poder la pelota, pero le costó desenchufar el circuito defensivo que desplegó el elenco Mirasol

Es más por momento pareció que el equipo que ejercía la localía era El Tomba, porque propuso mucho más que su rival bonaerense.

Los primeros minutos fueron todos de Godoy Cruz. El local esperó el momento para salir de contra golpe.

Poggi era el estandarte de los mendocinos, pero con el paso del tiempo, la visita empezó a darse cuenta, que el cerrojo defensivo de los aurinegros sería duro de romper.

Almirante Brown en los primeros diez minutos solo tuvo un tiro libre a su favor, y las demás acciones, como se escribió lineas arriba, fueron protagonizadas, por los orientados por Pablo De Muner.

Vicente Poggi, Tomás Pozzo y Federico Milo estuvieron muy metidos en el partido y generaban peligro a su rival.

Sin dudas el hincha Tombino que observaba el ida y vuelta estaba seguro que pronto su equipo iba a romper con el hechizo del cero a cero. Pero los minutos pasaban y pasaban y el gol visitante no llegaba.

Más tarde, entre Lucas Arce y Milo hicieron una jugada de otro partido, pero el "11" Tombino envió su remate apenas desviado sobre el travesaño. Minutos más tarde, Pozzo habilitó a Arce, y otra vez un tiro de Godoy Cruz se va para donde no tiene que ir.

Sobre el final y en la única jugada clara que tuuvo Almirante brown, Luciano Pascual no pudo concretar, porque se le cruzó Arce y el "disparo" de gol del "10" local quedó trunco.

El cero a cero con que terminó el primer tiempo, era mucho premio para el local y poco consuelo para las pretensiones de la oncena Tombina.

¿Qué pasó en el segundo tiempo con Godoy Cruz?

En el complemento, La Fragata se acordó que era el local y durante los primeros minutos salió con todo a llevarse a su rival de turno por delante. Pero las ganas y el ímpetú duraron poco, porque otra vez, como en varios pasajes de los primeros 45 minutos, fue Godoy Cruz Antonio Tomba, quine se adueñó de la pelota.

Nuevamente, El Tomba tuvo algunas intentonas, por ejemplo Pino y Guerrero, en una jugada magnífica, complicaron el fondo local, pero el arquero de los Mirasoles respondió bien.

Todo pareció que terminaría en empate, porque se repetian escenas y momentos de la primera fracción, donde El Tomba intentaba hacer daño y Almirante Brown esperaba el error ajeno y salir de contragolpe.

Lamentablemente, en una jugada por izquierda Luciano Pascual encontró mal parado a su marcador, y con un cocazo quebró el cero a cero. La jugada tuvo la complicidad de Arce.

Después del gol, el "Diez" del local tuvo que salir en camilla y fue reemplazado por Tomas Almada.

El reloj empezó a transformarse en el peor enemigo de los mendocinos. Almirante Brown apostó a cuidar su gol y fue Godoy Cruz el que hizo el gasto.

Si bien los tombinos lucharon para poder llegar si quiera al empate, no pudieron revertir el marcador en contra y nuevamente perdieron como visitantes.

¿Mereció algo más Godoy Cruz? Sí, al menos una igualdad, pero los Aurinegros aguantaron bien el resultado a su favor.

Datos del partido

Estadio: Fragata Presidente Sarmiento

Árbitro: Álvaro Carranza

Minuto a minuto y estadísticas de Almirante Brown - Godoy Cruz: