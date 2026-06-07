7 de junio de 2026 - 22:49

El debut soñado de Antonio Guerrero en Godoy Cruz

El juvenil debutó en un momento complicado del partido ante Mitre, aportó desequilibrio, participó en los dos goles de la remontada y se llevó la ovación del Feliciano Gambarte.

El Gallego Guerrero. Ingresó cuando Godoy Cruz necesitaba respuestas, mostró personalidad, generó el empate y provocó el penal de la victoria. Una presentación que alimenta las expectativas del pueblo tombino.

El Gallego Guerrero. Ingresó cuando Godoy Cruz necesitaba respuestas, mostró personalidad, generó el empate y provocó el penal de la victoria. Una presentación que alimenta las expectativas del pueblo tombino.

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Los Andes | Sergio Faria
Por Sergio Faria

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Un debut en un momento clave

En un momento complicado del partido ante Mitre en el Feliciano Gambarte, Godoy Cruz perdía ante su gente y no encontraba respuestas. En ese contexto, el entrenador Pablo De Muner decidió mover el banco e hizo debutar al juvenil Antonio Guerrero, un extremo de apenas 18 años surgido de las inferiores del club.

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Antonio Guerrero, el juvenil tuvo un debut soñado en el Tomba de la mano de Pablo De Muner.

Antonio Guerrero, el juvenil tuvo un debut soñado en el Tomba de la mano de Pablo De Muner.

El ingreso del futbolista surgido de la cantera terminó siendo una de las grandes noticias de la tarde. En un equipo que buscaba recuperarse de una derrota como visitante y sostener el invicto como local, Guerrero aportó frescura, atrevimiento y profundidad por las bandas.

Antes de ingresar, el mensaje del entrenador fue simple y directo. “Me dijo que jugara con calma, por las bandas, que aprovechara los mano a mano y que estuviera tranquilo”, contó el juvenil tras el encuentro.

Desequilibrio y protagonismo

Desde su primera intervención, Guerrero mostró personalidad. En una de sus primeras corridas por el sector izquierdo desbordó con decisión y envió el centro que terminó en el gol de Pino, la jugada que inició la remontada del Expreso. “Estoy feliz porque estoy cumpliendo un sueño. Me acuerdo de cuando entrenaba solo en el fondo de mi casa, de levantarme a las seis de la mañana todos los días. Sin mi familia, mis amigos y mi novia, esto no habría sido posible”, expresó con emoción.

El “Gallego”, como lo conocen sus compañeros, también dejó un mensaje para los hinchas: “Que confíen en este equipo, que no los vamos a dejar a pata nunca. Vamos a pelear por el ascenso”.

Sobre el momento en que recibió la noticia de su ingreso, reconoció: “No lo podía creer, pero me pidió tranquilidad y que disfrutara”.

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El Tomba celebró sus 105 años con un triunfazo sobre la hora en el Feliciano Gambarte.

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Del centro para el empate al penal de la victoria

La influencia de Guerrero no terminó en la jugada del primer gol. En el tramo final del encuentro volvió a ser determinante al generar la acción que derivó en el penal para Godoy Cruz. Burgos se encargó de convertir y sellar una victoria tan trabajada como necesaria.

“Fue un triunfo muy importante. No podía creer estar dentro de la cancha. Cuando recibí la pelota la tiré larga, vi el espacio y que venían el Negro y Martín. Tiré el centro para Pino. Después, en la jugada del penal, sentí el contacto, pero pensé que el árbitro no lo iba a cobrar”, explicó.

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Godoy Cruz vs Mitre

Godoy Cruz vs Mitre

El juvenil también resaltó el respaldo que recibió desde su llegada al plantel profesional. “Los chicos me recibieron muy bien desde el primer día y siempre me apoyaron”, aseguró.

Consultado sobre si se hubiese animado a ejecutar el penal, respondió sin vueltas: “Sí, sinceramente lo hubiese pateado, pero la agarró el Flaco (Burgos) y no dije nada”.

En su primera presentación en Primera División, Antonio Guerrero dejó una imagen más que positiva. Aportó soluciones futbolísticas, participó directamente en la remontada y se ganó el reconocimiento de sus compañeros y de todo el estadio.

Una aparición que entusiasma. El primer capítulo de una historia que recién comienza en Godoy Cruz.

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