Godoy Cruz lo dio vuelta sobre el final y mantuvo el invicto en el Gambarte

Con asistencia del debutante Guerrero y otro penal que a él le cometieron, Godoy Cruz consiguió revertir la historia en el Gambarte y se llevó un triunfazo.

Godoy Cruz consiguió recuperar la sonrisa ayer, tras la caída ante Estudiantes (C), y sumó un triunfazo 2-1 ante Mitre (SE) por la Primera Nacional, para mantener el invicto en el Feliciano Gambarte. El partido marcó el debut de Antonio Guerrero, una joya de las inferiores, que regaló una asistencia y a quien le cometieron un penal.

Al Tomba le está costando la generación de juego. El avanzar con claridad, sin que todo sea forzado o a través de lanzamientos largos para que sus delanteros se debatan en soledad contra toda una defensa. Ayer mostró algo de eso en el comienzo del partido. Aunque buscó posicionarse en campo rival, la tenencia de balón casi no dio réditos. Intentó desde las bandas, con Pozzo como hombre más claro para el recorrido hasta las inmediaciones del arco rival, pero fue demasiado poco para lo que exigía la gente desde los cuatro costados.

Gentileza Martín Pino abrió el marcador tras una genial asistencia del debutante Guerrero. Gentileza Encima, sobre los 28’, llegó un centro perfecto al punto penal bodeguero, por donde apareció Machado, quien rompió el cero con un fortísimo cabezazo que dejó sin respuestas a Ramírez. Fue el peor momento del Expreso en el partido. Perdió el libreto, que quedó sin ideas y repitió demasiado los escasos argumentos con que buscó empatar. No hubo caso, se fue al descanso con la incomodidad de no saber por donde romper la férrea defensa santiagueña.

Sin embargo, de cara al complemento, De Muner tuvo un acierto: mandó a la cancha a Guerrero, de tan solo 18 años, quien debutó en la categoría, y sacó a un inexpresivo Orsoco. Al juvenil le bastaron solo cinco minutos para mostrar sus condiciones: lanzó un centro preciso para la llegada de Pino por el corazón del área y el Tomba respiró con el empate: 1-1 y todo como al principio.