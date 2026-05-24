Nahuel Ulariaga reapareció con gol y reafirmó la ambición de Godoy Cruz

Después de algunas fechas de ausencia, volvió el delantero del Tomba Nahuel Ulariaga, quien también regresó al gol y fue parte de la goleada de Godoy Cruz frente a All Boys, resultado que le permite al conjunto mendocino acercarse al pelotón de los líderes del campeonato.
Ulariaga convirtió el cuarto gol del Expreso en una tarde casi perfecta para el plantel tombino.
En relación al triunfo y a su gol, el delantero expresó: “Estoy muy contento por este triunfo y es lo que buscábamos. Contra Morón lo habíamos logrado, con Racing también, y hoy volvimos a plantear lo mismo: salir a ganar siempre. Gracias a Dios se dio y quedó demostrado el gran momento del equipo”, subrayó.
El atacante también valoró su regreso al gol: “Para los goleadores volver a convertir siempre es importante, por eso estamos muy felices. No solo por mí, sino por todo el equipo. Con el ‘Negro’ (en referencia a Martín Pino) hablamos mucho en la semana, trabajamos para que se den estos resultados y por suerte llegó de esta manera: es una gran felicidad”.
“Queremos estar en la cima”
Consultado por el presente del equipo y la ilusión del hincha, Ulariaga destacó el entusiasmo generado en el Gambarte: “La gente lo vive con mucha felicidad y nosotros también. Con estos resultados el hincha se entusiasma, más cuando faltan pocas fechas para terminar la primera parte del torneo”.
El men
Y agregó sobre los objetivos del plantel: “Vamos a tratar de trepar lo más arriba posible en la tabla. Por supuesto queremos estar primeros, queremos estar en la cima. Estamos trabajando en eso, venimos bien y eso nos pone muy contentos”.
Por último, dejó un mensaje de agradecimiento a los hinchas: “Solo puedo agradecerle al hincha por el cariño. Nosotros somos los primeros que queremos jugar bien y estar arriba. No se nos dieron los resultados al inicio, pero creemos que este es el camino correcto. El único camino”, señaló le jugador.