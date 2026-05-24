24 de mayo de 2026 - 22:28

Nahuel Ulariaga reapareció con gol y reafirmó la ambición de Godoy Cruz

El delantero marcó en la goleada ante All Boys y destacó el gran momento del equipo, que se ilusiona con pelear en los primeros puestos de la Primera Nacional.

Martín Pino, Nahuel Ulariaga y Misael Sosa tres de las figuras del Expreso en la goleada frente a All Boys.&nbsp;

Martín Pino, Nahuel Ulariaga y Misael Sosa tres de las figuras del Expreso en la goleada frente a All Boys. 

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Prensa Godoy Cruz
Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

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Ulariaga convirtió el cuarto gol del Expreso en una tarde casi perfecta para el plantel tombino.

“Estamos muy contentos con lo que vivimos hoy”

En relación al triunfo y a su gol, el delantero expresó: “Estoy muy contento por este triunfo y es lo que buscábamos. Contra Morón lo habíamos logrado, con Racing también, y hoy volvimos a plantear lo mismo: salir a ganar siempre. Gracias a Dios se dio y quedó demostrado el gran momento del equipo”, subrayó.

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El vestuario del Tomba fue una fiesta, tras la goleada que sum&oacute; frente al Albo.&nbsp;

El vestuario del Tomba fue una fiesta, tras la goleada que sumó frente al Albo.

El atacante también valoró su regreso al gol: “Para los goleadores volver a convertir siempre es importante, por eso estamos muy felices. No solo por mí, sino por todo el equipo. Con el ‘Negro’ (en referencia a Martín Pino) hablamos mucho en la semana, trabajamos para que se den estos resultados y por suerte llegó de esta manera: es una gran felicidad”.

“Queremos estar en la cima”

Consultado por el presente del equipo y la ilusión del hincha, Ulariaga destacó el entusiasmo generado en el Gambarte: “La gente lo vive con mucha felicidad y nosotros también. Con estos resultados el hincha se entusiasma, más cuando faltan pocas fechas para terminar la primera parte del torneo”.

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Y agregó sobre los objetivos del plantel: “Vamos a tratar de trepar lo más arriba posible en la tabla. Por supuesto queremos estar primeros, queremos estar en la cima. Estamos trabajando en eso, venimos bien y eso nos pone muy contentos”.

Por último, dejó un mensaje de agradecimiento a los hinchas: “Solo puedo agradecerle al hincha por el cariño. Nosotros somos los primeros que queremos jugar bien y estar arriba. No se nos dieron los resultados al inicio, pero creemos que este es el camino correcto. El único camino”, señaló le jugador.

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