Nahuel Ulariaga reapareció con gol y reafirmó la ambición de Godoy Cruz

Después de algunas fechas de ausencia, volvió el delantero del Tomba Nahuel Ulariaga , quien también regresó al gol y fue parte de la goleada de Godoy Cruz frente a All Boys , resultado que le permite al conjunto mendocino acercarse al pelotón de los líderes del campeonato.

En relación al triunfo y a su gol, el delantero expresó: “ Estoy muy contento por este triunfo y es lo que buscábamos. Contra Morón lo habíamos logrado, con Racing también, y h oy volvimos a plantear lo mismo: salir a ganar siempre. Gracias a Dios se dio y quedó demostrado el gran momento del equipo”, subrayó.

El atacante también valoró su regreso al gol: “Para los goleadores volver a convertir siempre es importante, por eso estamos muy felices. No solo por mí, sino por todo el equipo. Con el ‘Negro’ (en referencia a Martín Pino) hablamos mucho en la semana, trabajamos para que se den estos resultados y por suerte llegó de esta manera: es una gran felicidad”.

“Queremos estar en la cima”

Consultado por el presente del equipo y la ilusión del hincha, Ulariaga destacó el entusiasmo generado en el Gambarte: “La gente lo vive con mucha felicidad y nosotros también. Con estos resultados el hincha se entusiasma, más cuando faltan pocas fechas para terminar la primera parte del torneo”.

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Y agregó sobre los objetivos del plantel: “Vamos a tratar de trepar lo más arriba posible en la tabla. Por supuesto queremos estar primeros, queremos estar en la cima. Estamos trabajando en eso, venimos bien y eso nos pone muy contentos”.

Por último, dejó un mensaje de agradecimiento a los hinchas: “Solo puedo agradecerle al hincha por el cariño. Nosotros somos los primeros que queremos jugar bien y estar arriba. No se nos dieron los resultados al inicio, pero creemos que este es el camino correcto. El único camino”, señaló le jugador.