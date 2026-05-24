24 de mayo de 2026 - 18:19

Dos vueltas de formación y un auto menos: Franco Colapinto y el caótico inicio del GP de Canadá

La FIA permitió a Alpine reemplazar piezas críticas en el monoplaza de Colapinto minutos antes de la luz verde sin enviarlo a largar desde el pit lane.

Franco Colapinto y una gran largada en Alpine.

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El procedimiento de salida sufrió una demora imprevista cuando el monoplaza de Arvid Lindblad presentó fallas mecánicas insalvables en la recta principal. Los auxiliares de pista debieron retirar el vehículo mientras el resto del pelotón iniciaba los giros de calentamiento adicionales para compensar la falta de adherencia en una pista inusualmente fría.

Esto permitió que el piloto argentino ganara un puesto al comienzo de la carrera. Posteriormente, el Alpine 43 ganaría otros dos puestos gracias a la pésima estrategia de los McLaren, los cuales comenzaron la competencia con neumáticos intermedios de lluvia, en una pista completamente seca.

Las reparaciones a Franco Colapinto permitidas por la FIA minutos antes de la partida

Minutos antes de que los motores se encendieran para la vuelta de honor, el garaje de Alpine fue escenario de una actividad técnica frenética. La escudería francesa solicitó formalmente a la Federación Internacional del Automóvil (FIA) la sustitución de diversos componentes en sus dos unidades, citando la necesidad de ajustes urgentes para la competencia de Montreal.

El delegado técnico de la FIA, Jo Bauer, confirmó mediante un comunicado oficial que el auto número 43 de Franco Colapinto recibió nuevo material de fricción en los frenos delanteros. La intervención incluyó también la modificación de los parámetros electrónicos asociados a este reemplazo. Estas tareas se realizaron bajo el amparo del Artículo B3.5.4 del Reglamento Deportivo de 2026, lo que evitó cualquier tipo de sanción deportiva para el piloto bonaerense.

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En el box contiguo, las tareas sobre el monoplaza de Pierre Gasly fueron aún más extensas. Los mecánicos reemplazaron el conjunto completo del piso del auto número 10, además de intervenir el material de fricción delantero y el actuador del alerón trasero. Al igual que con Colapinto, la FIA consideró que las piezas eran de especificación idéntica a las originales, permitiendo que el francés conservara su decimocuarta posición de largada.

Franco Colapinto
Franco Colapinto tuvo una buena largada y avanzó dos lugares y quedó 11 y se metió luego en el 9no. lugar.

Franco Colapinto tuvo una buena largada y avanzó dos lugares y quedó 11 y se metió luego en el 9no. lugar.

El equipo Alpine había anticipado un escenario complejo en tierras canadienses, describiendo el clima previo como la calma antes de la tormenta. Los cambios permitieron que Colapinto afrontara los primeros metros de la competencia con un sistema de frenado renovado, clave para las fuertes desaceleraciones que exige el trazado semipermanente de Montreal. La actividad técnica en la grilla se cerró apenas instantes antes de que la dirección de carrera habilitara la señal de partida definitiva.

Las modificaciones en el Alpine Mercedes de Colapinto se centraron en garantizar la potencia de frenado en un circuito que castiga severamente ese componente. La sustitución del material de fricción y el ajuste de los mapas electrónicos correspondientes permitieron que el piloto pudiera atacar en las primeras variantes del circuito sin el riesgo de una falla prematura.

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