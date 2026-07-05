Tras la victoria de Leclerc en Silverstone, así quedaron las posiciones de la F1 con Colapinto en el top 15

El piloto argentino cayó al 13° puesto del campeonato tras ser superado por Arvid Lindblad, a pesar de rescatar dos unidades en una carrera donde largó anteúltimo.

Charles Leclerc celebra en el podio tras el Gran Premio de Gran Bretaña de Fórmula 1 en el circuito de Silverstone.

Charles Leclerc ganó el Gran Premio de Gran Bretaña y modificó absolutamente todo el campeonato. Además, Franco Colaponto finalizó 9° y cerró una actuación destacada al remontar diez posiciones. Sin embargo, la actualización del clasificador mundial arrojó un resultado agridulce: el argentino descendió un escalón en la tabla de pilotos, situándose ahora en la decimotercera ubicación con 18 puntos totales.

A pesar de las dos unidades obtenidas, Arvid Lindblad de Racing Bulls se convirtió en el principal escollo para el avance del argentino al finalizar séptimo y sumar seis puntos, lo que le permitió saltar al puesto once del mundial. Actualmente, Colapinto se encuentra empatado en 18 unidades con Oliver Bearman de Haas, aunque los resultados acumulados lo posicionan por detrás en el ordenamiento oficial.

Franco Colapinto, piloto argentino de Alpine. La jornada en Silverstone también provocó movimientos sísmicos en la parte alta de la tabla, donde el líder Andrea Kimi Antonelli se retiró sin puntos, permitiendo que George Russell y Lewis Hamilton recortaran la diferencia a 25 y 32 puntos respectivamente. En el apartado de constructores, Alpine logró defender la quinta posición con 60 unidades, superando por solo un punto a Racing Bulls en la lucha por la zona media.

El calendario de la Fórmula 1 entra ahora en un breve receso de una semana antes de retomar la actividad en el mítico trazado de Spa-Francorchamps. El Gran Premio de Bélgica, programado para el fin de semana del 19 de julio, será la próxima oportunidad para que la escudería francesa intente despegarse de sus perseguidores inmediatos en la tabla general.