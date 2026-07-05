5 de julio de 2026 - 13:25

Tras la victoria de Leclerc en Silverstone, así quedaron las posiciones de la F1 con Colapinto en el top 15

El piloto argentino cayó al 13° puesto del campeonato tras ser superado por Arvid Lindblad, a pesar de rescatar dos unidades en una carrera donde largó anteúltimo.

Charles Leclerc celebra en el podio tras el Gran Premio de Gran Bretaña de Fórmula 1 en el circuito de Silverstone.

Charles Leclerc celebra en el podio tras el Gran Premio de Gran Bretaña de Fórmula 1 en el circuito de Silverstone.

Foto:

EFE/EPA/PETER POWELL
Por Nicolás Salas

Charles Leclerc ganó el Gran Premio de Gran Bretaña y modificó absolutamente todo el campeonato. Además, Franco Colaponto finalizó 9° y cerró una actuación destacada al remontar diez posiciones. Sin embargo, la actualización del clasificador mundial arrojó un resultado agridulce: el argentino descendió un escalón en la tabla de pilotos, situándose ahora en la decimotercera ubicación con 18 puntos totales.

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A pesar de las dos unidades obtenidas, Arvid Lindblad de Racing Bulls se convirtió en el principal escollo para el avance del argentino al finalizar séptimo y sumar seis puntos, lo que le permitió saltar al puesto once del mundial. Actualmente, Colapinto se encuentra empatado en 18 unidades con Oliver Bearman de Haas, aunque los resultados acumulados lo posicionan por detrás en el ordenamiento oficial.

Franco Colapinto, piloto argentino de Alpine.

Franco Colapinto, piloto argentino de Alpine.

La jornada en Silverstone también provocó movimientos sísmicos en la parte alta de la tabla, donde el líder Andrea Kimi Antonelli se retiró sin puntos, permitiendo que George Russell y Lewis Hamilton recortaran la diferencia a 25 y 32 puntos respectivamente. En el apartado de constructores, Alpine logró defender la quinta posición con 60 unidades, superando por solo un punto a Racing Bulls en la lucha por la zona media.

El calendario de la Fórmula 1 entra ahora en un breve receso de una semana antes de retomar la actividad en el mítico trazado de Spa-Francorchamps. El Gran Premio de Bélgica, programado para el fin de semana del 19 de julio, será la próxima oportunidad para que la escudería francesa intente despegarse de sus perseguidores inmediatos en la tabla general.

Así quedó el Campeonato de Pilotos de la Fórmula 1

POSICIONES PILOTOS ESCUDERÍAS PUNTOS
1 Andrea Kimi Antonelli Mercedes 179 PUNTOS
2 George Russell Mercedes 154 PUNTOS
3 Lewis Hamilton Ferrari 147 PUNTOS
4 Charles Leclerc Ferrari 108 PUNTOS
5 Lando Norris McLaren 97 PUNTOS
6 Oscar Piastri McLaren 82 PUNTOS
7 Max Verstappen Red Bull 76 PUNTOS
8 Isack Hadjar Red Bull 52 PUNTOS
9 Pierre Gasly Alpine 42 PUNTOS
10 Liam Lawson Racing Bulls 39 PUNTOS
11 Arvid Lindblad Racing Bulls 20 PUNTOS
12 Oliver Bearman Haas 18 PUNTOS
13 Franco Colapinto Alpine 18 PUNTOS
14 Carlos Sainz Williams 6 PUNTOS
15 Gabriel Bortoleto Audi 6 PUNTOS
16 Alex Albon Williams 5 PUNTOS
17 Esteban Ocon Haas 3 PUNTOS
18 Fernando Alonso Aston Martin 1 PUNTO
19 Sergio Pérez Cadillac 0 PUNTOS
20 Lance Stroll Aston Martin 0 PUNTOS
21 Valtteri Bottas Cadillac 0 PUNTOS
22 Nico Hulkenberg Audi 0 PUNTOS

Así quedó el Campeonato de Constructores de la Fórmula 1

POSICIONES ESCUDERÍAS PUNTOS
1 Mercedes 333 PUNTOS
2 Ferrari 255 PUNTOS
3 McLaren 179 PUNTOS
4 Red Bull 128 PUNTOS
5 Alpine 60 PUNTOS
6 Racing Bulls 59 PUNTOS
7 Haas 21 PUNTOS
8 Williams 11 PUNTOS
9 Audi 6 PUNTOS
10 Aston Martin 1 PUNTO
11 Cadillac 0 PUNTOS
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