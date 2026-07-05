Franco Colapinto se sumó al desfile de Lego: los detalles de los karts eléctricos que usaron en Gran Bretaña

Cada kart individual utilizó más de 28.300 piezas y cuenta con un chasis de acero diseñado para soportar los choques entre pilotos durante el desfile previo al Gran Premio.

Franco Colapinto participó en una de las acciones promocionales más llamativas del Gran Premio de Gran Bretaña. Antes de la actividad principal en pista, los 22 pilotos de la categoría cambiaron sus monoplazas tradicionales por karts eléctricos construidos íntegramente con piezas de Lego para un desfile especial en el circuito de Silverstone.

La exhibición representó una evolución técnica respecto al desfile realizado en el Gran Premio de Miami durante la temporada 2025. En aquella ocasión, los pilotos compartieron diez autos a escala real, pero los choques constantes provocaron que miles de piezas salieran despedidas por la pista. Para la cita británica, cada protagonista contó con su propio vehículo individual equipado con parachoques plásticos.

Ingeniería y seguridad en los karts de 28.300 piezas La construcción de estos vehículos demandó un total de 6.400 horas de trabajo especializado en la planta de Lego ubicada en Kladno, República Checa. Un equipo de 20 profesionales, entre diseñadores, ingenieros y constructores, se encargó de montar las más de 28.300 piezas sobre un chasis de acero diseñado específicamente para esta tarea. Cada kart reproduce fielmente los colores, diseños y patrocinadores de las diez escuderías de la Fórmula 1.

Para garantizar la integridad de los pilotos y la estabilidad de las estructuras, los desarrolladores incorporaron barras antivuelco y guardabarros de plástico. Jonathan Jurion, diseñador sénior de la compañía, explicó: "Analizamos cómo disfrutaron los pilotos del desfile y también las reacciones de los aficionados. Esta vez incorporamos barras antivuelco, guardabarros y parachoques para evitar que salieran despedidos tantos ladrillos".

Los pequeños motores eléctricos permiten que los karts alcancen una velocidad máxima cercana a los 29 km/h. Durante el recorrido por el trazado de Silverstone, no solo los pilotos compitieron, sino que figuras de peso como Mohammed Ben Sulayem, presidente de la FIA, y el patrón de la Fórmula 1, Stefano Domenicali, también se subieron a las unidades. La competencia se volvió viral rápidamente por los adelantamientos y bromas entre los protagonistas.