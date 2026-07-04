Golpe duro para Colapinto: fuerte despiste y clasificación para el olvido en Silverstone

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El argentino protagonizó en Silverstone venía realizando una buena vuelta con sectores verde , pero se fue afuera sobre el final del segundo parcial y perdió la vuelta. Quedó eliminado en Q1.

Andrea Kimi Antonelli fue la gran figura del sábado en el Gran Premio de Gran Bretaña . El piloto de Mercedes cerró una jornada perfecta: después de imponerse en la carrera Sprint, se quedó con la pole position y largará desde la primera posición en Silverstone.

Esto pasó con Franco en la Q1. Mañana larga P19, a remontar. pic.twitter.com/FbSo7eIK4d

El italiano marcó un tiempo de 1:28.111 y superó a los Ferrari de Charles Leclerc y Lewis Hamilton, que partirán segundo y tercero respectivamente. Su compañero de equipo, George Russell, completó el grupo de punta con el cuarto mejor registro.

En el otro extremo del box, Alpine tuvo una jornada dispar. Pierre Gasly logró avanzar a la Q2 y se ubicó 12.º en la parrilla, mientras que Franco Colapinto vivió el momento más complicado de su fin de semana.

El argentino, que había mostrado señales positivas en la Sprint, sufrió un fuerte despiste en la clasificación que lo dejó eliminado en Q1 por primera vez en la temporada. Como consecuencia, largará desde el 19.º puesto este domingo en Silverstone.

“Fue rarísimo”: la explicación de Colapinto

Tras bajarse del auto, Colapinto intentó explicar lo ocurrido y dejó en claro su sorpresa por la pérdida de control.

“Fue rarísimo. Doblé y apenas doblé perdí muy de golpe la parte de atrás. Esa vuelta no tuve nada de grip trasero. No entiendo bien el por qué”, expresó el argentino, aún sin una respuesta clara sobre lo sucedido.

Racing Bulls se mete en la pelea del medio

Detrás de los equipos grandes, Racing Bulls volvió a mostrarse como la referencia del segundo pelotón en Silverstone. Arvid Lindblad se ubicó noveno, mientras que Liam Lawson largará décimo.

La carrera principal del Gran Premio de Gran Bretaña se disputará este domingo a 52 vueltas, con inicio programado para las 11 hs (hora de Argentina), en un escenario que promete estrategias ajustadas y una grilla muy competitiva.

Alpine, entre contrastes

En el otro extremo del box, Alpine tuvo una jornada dispar. Pierre Gasly logró avanzar a la Q2 y se ubicó 12.º en la parrilla, mientras que Franco Colapinto vivió el momento más complicado de su fin de semana.

Detrás de los equipos grandes, Racing Bulls volvió a mostrarse como la referencia del segundo pelotón en Silverstone. Arvid Lindblad se ubicó noveno, mientras que Liam Lawson largará décimo.

La carrera, en el horizonte

La carrera principal del Gran Premio de Gran Bretaña se disputará este domingo a 52 vueltas, con inicio programado para las 11:00 (hora de Argentina), en un escenario que promete estrategias ajustadas y una grilla muy competitiva.