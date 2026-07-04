4 de julio de 2026 - 12:30

Golpe duro para Colapinto: fuerte despiste y clasificación para el olvido en Silverstone

Cuando estaba cerrando una buena vuelta, el piloto argentino se despistó en uno de los sectores más rápidos del circuito. Quedó eliminado en la Q1 y partirá 19.º en el GP de Gran Bretaña. Kimi Antonelli hizo la pole.

Franco Colapinto sufrió un despiste en Silverstone durante la Q1 y mañana largará desde el puesto 19.&nbsp;

Franco Colapinto sufrió un despiste en Silverstone durante la Q1 y mañana largará desde el puesto 19. 

Foto:

Gentileza.
Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

Leé además

Selección Argentina vs. Egipto: día, hora y estadio confirmados para los octavos de final del Mundial 2026

Selección Argentina vs. Egipto: día, hora y estadio confirmados para los octavos de final del Mundial 2026

Por Emanuel Cenci
Lisandro Martínez fue autocrítico a pesar de su gran noche con la Selección Argentina: Me voy descontento

Lisandro Martínez fue autocrítico a pesar de su gran noche con la Selección Argentina: "Me voy descontento"

Por Redacción Deportes
Franco Colapinto en el Red Bull Ring de Austria.

Franco Colapinto en el Red Bull Ring de Austria.

En contraste, Kimi fue dueño absoluto de la jornada en Silverstone

Andrea Kimi Antonelli fue la gran figura del sábado en el Gran Premio de Gran Bretaña. El piloto de Mercedes cerró una jornada perfecta: después de imponerse en la carrera Sprint, se quedó con la pole position y largará desde la primera posición en Silverstone.

El italiano marcó un tiempo de 1:28.111 y superó a los Ferrari de Charles Leclerc y Lewis Hamilton, que partirán segundo y tercero respectivamente. Su compañero de equipo, George Russell, completó el grupo de punta con el cuarto mejor registro.

Alpine, entre contrastes: Gasly avanzó y Colapinto sufrió

En el otro extremo del box, Alpine tuvo una jornada dispar. Pierre Gasly logró avanzar a la Q2 y se ubicó 12.º en la parrilla, mientras que Franco Colapinto vivió el momento más complicado de su fin de semana.

El argentino, que había mostrado señales positivas en la Sprint, sufrió un fuerte despiste en la clasificación que lo dejó eliminado en Q1 por primera vez en la temporada. Como consecuencia, largará desde el 19.º puesto este domingo en Silverstone.

“Fue rarísimo”: la explicación de Colapinto

Tras bajarse del auto, Colapinto intentó explicar lo ocurrido y dejó en claro su sorpresa por la pérdida de control.

“Fue rarísimo. Doblé y apenas doblé perdí muy de golpe la parte de atrás. Esa vuelta no tuve nada de grip trasero. No entiendo bien el por qué”, expresó el argentino, aún sin una respuesta clara sobre lo sucedido.

Racing Bulls se mete en la pelea del medio

Detrás de los equipos grandes, Racing Bulls volvió a mostrarse como la referencia del segundo pelotón en Silverstone. Arvid Lindblad se ubicó noveno, mientras que Liam Lawson largará décimo.

La carrera principal del Gran Premio de Gran Bretaña se disputará este domingo a 52 vueltas, con inicio programado para las 11 hs (hora de Argentina), en un escenario que promete estrategias ajustadas y una grilla muy competitiva.

Alpine, entre contrastes

En el otro extremo del box, Alpine tuvo una jornada dispar. Pierre Gasly logró avanzar a la Q2 y se ubicó 12.º en la parrilla, mientras que Franco Colapinto vivió el momento más complicado de su fin de semana.

Detrás de los equipos grandes, Racing Bulls volvió a mostrarse como la referencia del segundo pelotón en Silverstone. Arvid Lindblad se ubicó noveno, mientras que Liam Lawson largará décimo.

La carrera, en el horizonte

La carrera principal del Gran Premio de Gran Bretaña se disputará este domingo a 52 vueltas, con inicio programado para las 11:00 (hora de Argentina), en un escenario que promete estrategias ajustadas y una grilla muy competitiva.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

El triunfo de Argentina ante Cabo Verde se vivió con sufrimiento y los memes lo reflejaron

Mundial 2026: Argentina ganó su pase a octavos, pero el sufrimiento nacional se convirtió en memes

Por Redacción Deportes
Colapinto y su Alpine sufrió un fuerte despiste en la zona de curvas en Silverstone.

¡Mirá el tremendo despiste de Franco Colapinto en el GP de Gran Bretaña!

Antonelli se quedó con el Sprint de Silverstone: Colapinto arañó el Top 10 antes de perder ritmo.

Antonelli se quedó con el Sprint de Silverstone: Colapinto arañó el Top 10 antes de perder ritmo

Franco Colapinto junto a su novia, Maia Reficco

Maia Reficco se refirió a Franco Colapinto como su "pareja" por primera vez: "Alguien que amás"