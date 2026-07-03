3 de julio de 2026 - 00:45

Maia Reficco se refirió a Franco Colapinto como su "pareja" por primera vez: "Alguien que amás"

La actriz contó cómo transita sus emociones a la hora de ver correr al conductor.

Franco Colapinto junto a su novia, Maia Reficco

Franco Colapinto junto a su novia, Maia Reficco

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@AlpineF1Team
Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

La actriz Maia Reficco se refirió a Franco Colapinto como su “pareja” por primera vez, al explayarse sobre sus emociones al verlo correr en la Fórmula 1.

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La estrella juvenil promociona la película "The Last Sunrise", que se estrenará próximamente en streaming. Sin embargo, el ámbito periodístico no podía dejar de indagar sobre uno de los que se perfilan como “el romance del año”.

Así que, con gran emoción y una sonrisa que se disparó cálida de oreja a oreja, a la hora de hablar de su novio, la intérprete sostuvo: “Para mí es como ver a alguien hacer lo que ama, es la cosa más especial del mundo. Siento eso en todos los aspectos. Es como ver a mi hermano cantar, es lo más especial del mundo. O ver a Messi jugar como aficionado”.

La emoción de Maia Reficco al hablar de Franco Colapinto

"Cuando es alguien a quien amás, como una pareja, es todo lo que puedo pedir: que él sea feliz, que haga lo que ama y que llegue a hacerlo", añadió con notable pasión. Es que no era difícil imaginarla en las áreas VIP de las gradas, durante los trayectos en que suele acompañar al pilarense.

Además, cerró con sencillez y sostuvo que todo lo que importa es encontrar a la persona que ama, en la etapa más plena de su vida: “A partir de ahí, no tengo más voz ni voto. No me pongo nerviosa ni nada porque él está haciendo lo que ama”.

Maia oficializó su vínculo con el piloto al publicar una foto de su cara, sostenida por su mano, en sus historias de Instagram. Sin mucho texto que agregar más que su arroba y unos emojis, la pareja demostró su complicidad y cariño en redes.

Previo a hacer público su romance, la pareja se presentó como tal a una cena junto a familia y amigos en la Estancia Vigil en Cardales, donde degustaron unos vinos y comida regional gourmet.

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