2 de julio de 2026 - 22:15

Penélope Cruz, 52 años: "Desayuno huevos, fruta, cereales y también tomo algunos suplementos ecológicos"

La actriz española apuesta por una alimentación equilibrada basada en proteínas, frutas y cereales caseros. Penélope Cruz mantiene un hábito ecológico.

Penélope Cruz mantiene una alimentación variada, acompañada por actividad física.

Penélope Cruz mantiene una alimentación variada, acompañada por actividad física.

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Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

El desayuno suele marcar el ritmo del resto del día y, para Penélope Cruz, no es una excepción. La actriz española, ganadora del Oscar y una de las figuras más reconocidas del cine internacional, mantiene una rutina sencilla basada en alimentos naturales que le aportan energía, saciedad y nutrientes.

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En distintas entrevistas, la intérprete explicó que prioriza productos frescos y poco procesados. Huevos, fruta, cereales caseros, tostadas de espelta y algunas bebidas específicas forman parte de una primera comida que busca mantener un buen equilibrio nutricional. A esto suma actividad física y otros hábitos saludables que forman parte de su estilo de vida.

Los buenos hábitos cotidianos son una de las estrategias más efectivas para cuidar su salud.

Los buenos hábitos cotidianos son una de las estrategias más efectivas para cuidar su salud.

El desayuno de Penélope Cruz combina proteínas, fibra y alimentos naturales

Penélope Cruz contó que suele comenzar el día con una combinación de huevos, fruta, cereales caseros o tostadas de espelta. Además, en algunas ocasiones incorpora jugo de apio y también café arábica ecológico con leche de almendras.

"Suelo desayunar huevos, fruta, cereales caseros o tostadas de espelta. A veces tomo zumo de apio", comentó la actriz en una entrevista con ELLE Canadá.

  • Los huevos aportan proteínas de alta calidad, vitaminas y minerales que ayudan a mantener la masa muscular y generan una mayor sensación de saciedad.
  • La fruta, por su parte, ofrece vitaminas, antioxidantes y fibra, mientras que los cereales preparados en casa permiten evitar el exceso de azúcares presentes en muchas opciones industriales.
  • Las tostadas elaboradas con espelta también forman parte de su rutina. Este cereal integral aporta fibra, vitaminas del grupo B y minerales como el magnesio.

Los suplementos, el café y otros hábitos que acompañan su alimentación

La actriz también explicó que, además de los alimentos, incorpora algunos suplementos dentro de su rutina diaria.

"También tomo algunos suplementos y un batido de proteínas ecológico", señaló Penélope Cruz.

Las proteínas cobran especial importancia con el paso de los años porque ayudan a conservar la masa muscular y favorecen la recuperación después del ejercicio. Por ese motivo, muchos especialistas recomiendan distribuir su consumo a lo largo del día mediante alimentos o, cuando corresponde, suplementos indicados por profesionales.

Respecto a las bebidas, la actriz también mantiene una pauta moderada con el café

"Tomo café arábica ecológico con leche de almendras, pero nunca más de dos tazas al día", explicó.

El café consumido con moderación puede formar parte de una alimentación saludable y aporta compuestos antioxidantes.

Un desayuno sencillo que apuesta por el equilibrio

La rutina matutina de Penélope Cruz demuestra que una alimentación saludable no depende de productos exclusivos ni de planes complicados. Su desayuno combina proteínas, frutas, cereales integrales y bebidas consumidas con moderación para aportar energía desde las primeras horas del día.

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