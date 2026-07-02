Penélope Cruz, 52 años: "Desayuno huevos, fruta, cereales y también tomo algunos suplementos ecológicos"

El desayuno suele marcar el ritmo del resto del día y, para Penélope Cruz , no es una excepción . La actriz española, ganadora del Oscar y una de las figuras más reconocidas del cine internacional, mantiene una rutina sencilla basada en alimentos naturales que le aportan energía, saciedad y nutrientes.

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En distintas entrevistas, la intérprete explicó que prioriza productos frescos y poco procesados. Huevos, fruta, cereales caseros, tostadas de espelta y algunas bebidas específicas forman parte de una primera comida que busca mantener un buen equilibrio nutricional. A esto suma actividad física y otros hábitos saludables que forman parte de su estilo de vida.

Penélope Cruz contó que suele comenzar el día con una combinación de huevos, fruta, cereales caseros o tostadas de espelta. Además, en algunas ocasiones incorpora jugo de apio y también café arábica ecológico con leche de almendras.

Los buenos hábitos cotidianos son una de las estrategias más efectivas para cuidar su salud.

"Suelo desayunar huevos, fruta, cereales caseros o tostadas de espelta. A veces tomo zumo de apio", comentó la actriz en una entrevista con ELLE Canadá.

La actriz también explicó que, además de los alimentos, incorpora algunos suplementos dentro de su rutina diaria.

"También tomo algunos suplementos y un batido de proteínas ecológico", señaló Penélope Cruz.

Las proteínas cobran especial importancia con el paso de los años porque ayudan a conservar la masa muscular y favorecen la recuperación después del ejercicio. Por ese motivo, muchos especialistas recomiendan distribuir su consumo a lo largo del día mediante alimentos o, cuando corresponde, suplementos indicados por profesionales.

Respecto a las bebidas, la actriz también mantiene una pauta moderada con el café

"Tomo café arábica ecológico con leche de almendras, pero nunca más de dos tazas al día", explicó.

El café consumido con moderación puede formar parte de una alimentación saludable y aporta compuestos antioxidantes.

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Un desayuno sencillo que apuesta por el equilibrio

La rutina matutina de Penélope Cruz demuestra que una alimentación saludable no depende de productos exclusivos ni de planes complicados. Su desayuno combina proteínas, frutas, cereales integrales y bebidas consumidas con moderación para aportar energía desde las primeras horas del día.