2 de julio de 2026 - 20:05

Fuerte e insólito cruce entre Oasis y Maná antes del duelo Inglaterra vs. México: "Ubícate, güey"

La previa del partido entre Inglaterra y México sumó un inesperado capítulo cuando Liam Gallagher pronosticó una goleada inglesa y Fher Olvera le respondió con ironía desde las redes sociales.

Liam Gallagher pronosticó una goleada y Fher Olvera no se quedó callado.

Liam Gallagher pronosticó una goleada y Fher Olvera no se quedó callado.

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Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

La previa del partido entre Inglaterra y México por el Mundial 2026 también se trasladó al mundo de la música. Los protagonistas fueron Liam Gallagher, histórico cantante de Oasis, y Fher Olvera, líder de Maná, quienes intercambiaron mensajes en redes sociales tras un provocador pronóstico del artista británico.

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Todo comenzó cuando Gallagher publicó en su cuenta de X una predicción sobre el encuentro que se disputará el próximo domingo 5 de julio. El músico aseguró que la selección inglesa vencerá con comodidad al conjunto mexicano.

"Creo que le ganaremos a México 5 a 0", escribió el exintegrante de Oasis, un mensaje que rápidamente generó repercusión entre los fanáticos del fútbol y de ambas bandas.

La respuesta de Fher Olvera

La reacción no tardó en llegar. A través de un video publicado en la cuenta oficial de Maná en Instagram, Fher Olvera respondió con humor, aunque también con firmeza, a la provocación del cantante británico.

"El cantante de Oasis dijo que México va a perder contra Inglaterra por 5 a 0. A ver... no manches, ubícate güey, ¿5 a 0? Calmate, ahí nos vemos el domingo a ver cómo nos va", expresó el músico mexicano mientras aparecía envuelto en una bandera de su país.

El tuit de Liam que generó la polémica.

El tuit de Liam que generó la polémica.

El video se viralizó rápidamente y generó miles de reacciones en redes sociales, donde numerosos usuarios respaldaron la respuesta del líder de Maná y se sumaron a la expectativa por el encuentro mundialista.

Expectativa por el duelo entre Inglaterra y México

Más allá del intercambio entre los artistas, el partido aparece como uno de los más atractivos de la próxima instancia del torneo. México buscará aprovechar la localía en el Estadio Azteca, donde contará con el respaldo de su público y las condiciones propias de la altura.

Por su parte, Inglaterra llega fortalecida tras superar a República Democrática del Congo y con Harry Kane como una de las grandes figuras del certamen. El delantero inglés acumula cinco goles y atraviesa un gran momento futbolístico.

La respuesta del cantante de Maná a Liam Gallagher.

La respuesta del cantante de Maná a Liam Gallagher.

Con ambos seleccionados mostrando un buen rendimiento en el Mundial, el cruce promete ser uno de los encuentros más esperados de la fase decisiva.

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