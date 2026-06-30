Sin azúcar, ni harina ni aceite: cómo hacer galletitas de naranja húmedas por dentro y crujientes por fuera

Hay recetas que logran una galletita seca que nadie quiere repetir. Esta no es una de ellas. Con avena, almendras molidas y el jugo y ralladura de dos naranjas , el resultado tiene una textura que sorprende: suave y húmeda adentro, con ese borde ligeramente dorado que cruje cuando la mordés. No lleva harina, ni azúcar refinada, ni aceite.

Pan de banana hecho en sartén en 5 minutos, ideal para el café con leche de la mañana

Pan de naranja hecho en sartén en 5 minutos, ideal para el café con leche de la mañana

La parte más interesante de esta combinación no es lo que le falta, sino lo que aporta cada ingrediente. Las almendras reemplazan la harina con grasas saludables y proteína. La avena suma fibra y estructura. Y la naranja, además del sabor, aporta la humedad que hace que estas galletitas no salgan secas como cartón.

Llevalo a 180 °C (temperatura media) y cubrí una bandeja con papel de hornear.

En un bowl mediano, exprimí el jugo de las dos naranjas y rallá la piel. Agregá el huevo, el endulzante y la esencia de vainilla si la usás. Batí suavemente hasta integrar bien.

Al mismo bowl sumá las almendras molidas, los copos de avena, el polvo de hornear y la pizca de sal. Mezclá hasta obtener una masa homogénea y levemente pegajosa. Si está muy seca, agregá un poco más de jugo de naranja. Si está muy húmeda, sumá una cucharada extra de almendras molidas.

Paso 4: Dale forma

Tomá porciones de masa, formá bolitas del tamaño de una nuez y aplastá levemente con la palma para darles forma de galletita. Acomodalas sobre la bandeja con espacio entre cada una.

Paso 5: Hornealas

Llevá al horno entre 12 y 15 minutos, hasta que los bordes estén levemente dorados. No las saques antes: ese dorado en el borde es lo que genera el contraste crujiente.

Paso 6: Enfrialas completamente

Retirá las galletitas y dejalas enfriar sobre una rejilla. Al enfriarse terminan de tomar su consistencia. No las guardes calientes o perderán la textura exterior.

receta de galletas de naranja Si se comen calientes, salen bien pero sin ese crujiente exterior que es la firma de la receta. WEB

Por qué esta combinación funciona

Las almendras molidas tienen un alto contenido de grasa saludable que aporta humedad natural sin necesidad de aceite. La proteína de la almendra, junto con el huevo, reemplaza el gluten como estructura que mantiene la galletita unida.

tienen un alto contenido de que aporta sin necesidad de aceite. La proteína de la almendra, junto con el huevo, reemplaza el gluten como estructura que mantiene la galletita unida. La avena suma fibra soluble que absorbe parte del jugo de naranja durante la cocción, generando esa textura intermedia característica.

que absorbe parte del jugo de naranja durante la cocción, generando esa textura intermedia característica. La ralladura de naranja no es decorativa: libera aceites esenciales durante el horneado que aportan un sabor cítrico mucho más intenso que el jugo solo. Es lo que hace que estas galletitas tengan personalidad propia.

receta de galletas de naranja WEB

Esta receta es de esas que convencen a personas que no buscaban nada saludable. La textura y el sabor funcionan y los ingredientes son accesibles. De hecho, pueden ser aptas para celíacos si se usan copos de avena certificados sin gluten.