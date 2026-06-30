30 de junio de 2026 - 21:15

Se casó la "niña más bella del mundo": con quién dio el sí Thylane Blondeau

La modelo de 26 años, que alcanzó la fama mundial a los 10, concretó matrimonio con el DJ Ben Attal, parte de una de las familias más reconocidas de la cultura francesa.

La niña más bella del mundo se casó este 2026.

La "niña más bella del mundo" se casó este 2026.

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La ceremonia se llevó a cabo en el ayuntamiento del distrito 16 de París y contó con la presencia de familiares y amigos cercanos. Tras el casamiento, todos los invitados disfrutaron del festejo organizado por la pareja, donde compartieron un gran almuerzo en un cálido día francés.

La modelo publicó en Instagram distintas postales del casamiento, entre ellas imágenes con la Torre Eiffel de fondo. También enseñó momentos junto a su esposo, su mascota y parte de la celebración.

Con quién se casó y cómo se mantuvo en la fama

Cabe mencionar que el novio es parte de una de las familias más reconocidas de la cultura francesa. Es nieto de Jane Birkin y Serge Gainsbourg, e hijo de Charlotte Gainsbourg. La pareja mantenía una relación desde el año 2020 y se había comprometido durante un viaje a Grecia.

Además del recordado premio -con una imagen que continúa siendo tendencia-, Blondeau supo tener una carrera en el mundo de la moda a una edad muy temprana. Con cuatro años ya desfilaba para Jean Paul Gaultier, mientras que a los diez se convirtió en la modelo más joven en posar para Vogue.

Su popularidad creció aún más cuando fue elegida por su envidiosa belleza de niña, un reconocimiento que recibió por primera vez en 2006 y que volvió a obtener once años después.

Recientemente, la joven apareció en la Semana de la Moda de París y provocó una ola de comentarios sobre su aspecto físico, frente a los cuales decidió hablar sin filtros. Si bien lució con su presencia, su regreso a las pasarelas también reavivó las especulaciones sobre supuestas cirugías estéticas.

En sus redes sociales, la modelo francesa compartió diversas capturas de mensajes en los que varios internautas cuestionaban los “cambios en su rostro”. Sin quedarse callada y tras decidir hacerle frente a las críticas, Thylane respondió que “está cansada de esos comentarios” y lo negó rotundamente.

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