Fue la "niña más bella del mundo", pero ahora enfrenta críticas por su apariencia: así está a los 26 años

Thylane Blondeau fue considerada como el rostro más perfecto hace 16 años. Sin embargo, ahora de grande vive una completa pesadilla. “Estoy cansada de esto”, asumió.

Thylane Blondeau, la joven que fue elegida "la niña más linda del mundo" hace 16 años.

Con apenas 10 años fue considerada “la niña más bella del mundo”, pero hoy, con 26, Thylane Blondeau vuelve a estar en el centro del debate. Su reciente aparición en la semana de la Moda de París provocó una ola de comentarios sobre su aspecto físico, frente a los cuales la modelo decidió hablar sin filtros.

Durante el desfile celebrado en el Plais d’lena, Thylane lució un conjunto de lana marrón, camiseta blanca y botas. La joven lució con su presencia en la pasarela de Miu Miu, y reafirmó su lugar entre las figuras más reconocidas del mundo de la moda.

Respuesta de “la niña más bella del mundo” Sin embargo, su regreso a las pasarelas también reavivó las especulaciones sobre supuestas cirugías estéticas. Miles de usuarios opinaron sobre el tema y abrieron un tema de debate en redes, afirmando las intervenciones. En tanto, ella volvió a pronunciarse con contundencia, según informó Daily Mail.

Thylane Blondeau Thylane Blondeau, en el desfile de Miu Miu en la Semana de la Moda de París. Captura Thylane Blondeau Thylane Blondeau, la joven que fue elegida "la niña más linda del mundo" hace 16 años. Redes En sus redes sociales, la modelo francesa compartió diversas capturas de mensajes en los que varios internautas cuestionaban los “cambios en su rostro”. Sin quedarse callada y tras decidir hacerle frente a las críticas, Thylane respondió que “está cansada de esos comentarios” y lo negó rotundamente.

“Sé que en esta generación la gente tiende a hacerse cosas muy pronto, pero yo nunca me he tocado nada”, agregó en su publicación. Blondeau también explicó que las comparaciones con sus fotos de niñas la persiguen desde hace años y, debido a eso, expresó su frustración.

“Solo porque use maquillaje o delineador de labios no significa que me haya hecho algo en los labios o en la cara. En algún momento hay que dejar de hacer eso”, detalló.