Diseñadora australiana causa polémica al lanzar una línea de lencería hecha con ratas disecadas

Las prendas de vestir realizadas con pieles de animales siguen generando polémica sobre si es ético matar a un ser vivo para confeccionar ropa. Pese a esto, una diseñadora australiana desafió los límites y en vez de usar piel utilizó ratas disecadas.
La diseñadora conocida como Rat Oddity Gizzard es conocida en Australia por su estilo gótico y lleva varios años usando a esos animales para confeccionar distintos tipos de diseños. Lo que sorprendió a nivel mundial fue su idea de usar estos animales para hacer ropa de interior y lencería femenina.
En su cuenta de Instagram la joven muestra cómo une los animales a las prendas y después subió una serie de posteos posando con la ropa. Ante las inéditas imágenes las publicaciones se volvieron virales y desataron comentarios negativos ante la situación, catalogando dichas prendas como antihigiénicas.
Pese a las críticas, la diseñadora afirmó que “por obvias razones” estas prendas no están pensadas para ser vestidas durante todos los días, aunque su función es provocar a quien las vea.
El origen de la idea
"Esta idea no es original. Nació de un hilo viral en Reddit sobre un tanga con una rata. Investigué un poco y descubrí que formaba parte de un proyecto de arte llamado TransRatFashion creado por Kristofer Paetau y Ondrej Brody, y me inspiró. Decidí crear mi propia versión a mi estilo y venderlos", expresó en su perfil.
Como si fuera poco, la diseñadora especificó que las ratas las obtiene de una granja australiana que se “encarga de elegirlas y enviarlas como si fuera comida de animales congelada”. En ese sentido aseguró que dicha granja cuenta con el respaldo de zoológicos y duelos de animales.
"Y además hacemos todo el proceso con humanidad y respeto, siguiendo estándares de bioseguridad y éticos que se alinean con nuestras creencias en la sustentabilidad", remarcó.
Además especificó que cada una de las bombachas las vende a 190 dólares australianos y se pueden conseguir a través de su página web que hace envíos a todo el mundo. Aunque la creadora aclaró que aquellos que compren sus productos no podrán lavarlos porque se arruina la piel y el interior de la cabeza del animal.