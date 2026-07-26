26 de julio de 2026 - 09:33

Una protesta contra la inmigración en Reino Unido reunió a 150 personas y fue superada por una contramarcha

El líder de Britain First, Paul Golding, no asistió a la marcha pese a la publicidad previa, y los contramanifestantes superaron en cien personas a los manifestantes.

Una protesta antiinmigración fue opacada por una contramarcha.

Una protesta antiinmigración fue opacada por una contramarcha.

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Por Cristian Reta

Cerca de 150 personas se manifestaron en Taunton High Street contra la inmigración ilegal en el Reino Unido, pero fueron recibidas por una contramanifestación significativamente mayor de 250 personas. El evento, marcado por la ausencia de líderes políticos esperados, transcurrió bajo una estricta vigilancia policial que evitó enfrentamientos violentos y detenciones.

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La movilización en las calles de Taunton atrajo a ciudadanos con banderas y pancartas centradas en la política migratoria británica el sábado por la tarde. Aunque la publicidad en internet sugería que la marcha estaba organizada por el grupo Britain First, no hubo evidencia física que respaldara esta vinculación durante el desarrollo del acto.

¿Por qué no asistió el líder de Britain First y cuál fue el operativo policial?

El líder de dicha organización, Paul Golding, no asistió a la cita a pesar de que se esperaba su discurso ante los presentes. Esta ausencia se sumó a la falta de señalización específica del grupo en el lugar de la protesta, donde los asistentes marcharon sin consignas partidarias visibles.

Para garantizar la seguridad, se movilizó un contingente de 110 agentes de policía, de los cuales 22 fueron desplazados desde otras fuerzas regionales para reforzar la vigilancia. Las autoridades mantuvieron a ambos grupos separados en High Street, permitiendo que la jornada transcurriera de forma pacífica y sin que se registraran arrestos entre los participantes de ninguno de los dos bandos.

¿Qué dijeron los referentes políticos presentes en la contramarcha?

Los poderes de dispersión de la policía, amparados en la sección 34 de la Ley de Vigilancia y Comportamiento Antisocial de 2014, se mantuvieron activos en el centro de la ciudad hasta las 18:00 horas. Entre los 250 contramanifestantes se encontraban el líder del consejo de Somerset, Bill Revans, y el diputado liberal demócrata de Taunton, Gideon Amos.

Amos declaró que la contramarcha representaba la fortaleza de la comunidad, destacando que personas de todo el mundo han hecho de Taunton un lugar más fuerte. Por su parte, Revans reafirmó su determinación de que Somerset siga siendo un espacio de acogida para las personas que llegan a la región.

Gideon Amos &nbsp;

Gideon Amos

¿Qué opinan los manifestantes y cuál es el contexto en Somerset?

Dentro del grupo opuesto, Sean Robins, de 65 años, argumentó ante la BBC que su postura no respondía a ideales de extrema derecha. Robins afirmó que posee una conciencia social y que su motivación reside en el rechazo a lo que percibe como un aprovechamiento de los recursos por parte de hombres jóvenes que llegan al país.

La contramanifestación fue considerablemente mayor que la protesta original. El ambiente en Somerset también ha estado influenciado por sucesos recientes en otras áreas, como la decisión del ayuntamiento de Lewisham de negarse a colaborar en redadas de inmigración del Ministerio del Interior.

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