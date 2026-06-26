Crisis en Conicet: denuncian la inminente baja de contratos de 379 investigadores

Investigadores del ámbito de la ciencia y la tecnología, que están dentro de la organización Conicet , denuncian que se quedarán fuera del sistema por la baja de sus becas, lo que implica en la práctica a un despido , situación que alcanzará a unas 379 personas , algunas de las cuales residen en Mendoza.

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Por la situación planteada se llamó a una movilización nacional de protesta para el miércoles 1 de julio.

Así se pronuncia un colectivo autodenominado de becarias y becarios posdoctorales (cohorte 2023-2026, postulantes al Consejo Interinstitucional de Ciencia y Tecnología (Cicyt) 2025.

La situación afecta a personal de todo el país y por supuesto alcanza a becarios, de ambos sexos, de los institutos del Conicet-Mendoza, en general personas jóvenes, con trayectorias de ocho a diez años.

El comunicado, originado en Buenos Aires, señala inicialmente: “El Conicet atraviesa una situación crítica que cada día se profundiza más sobre quienes trabajan en el organismo. Las bajas masivas en la obra social (disfuncional desde hace dos años) y el inminente despido de 379 personas altamente calificadas dejan a profesionales de la institución en una situación límite, sin cobertura médica ni continuidad laboral.

Ante este panorama, la comunidad llama a movilizarse el próximo el 1 de julio”.

Más adelante se indica que “el sistema científico argentino perdió casi ocho puestos de trabajo por día desde diciembre de 2023. La situación crítica del sector excede a un simple proceso de desfinanciamiento como otros ocurridos a lo largo de su historia: se trata de un ‘cientificidio’”.

Panorama similar al 2002

Se compara lo que ocurre actualmente con la realidad de 2002, cuando “Argentina invertía 0,17% de su PBI en la función científico-tecnológica. Hoy esa inversión se redujo a 0,14%”.

Se agrega: “La situación en el Conicet refleja una crisis sin precedentes en el sector. El desmantelamiento de la principal entidad de financiamiento para proyectos de investigación (la Agencia I+D+i) y la anulación de las herramientas fundamentales de financiamiento para la investigación, como los Proyectos de Investigación Científica y Tecnológica (PICT), erosionaron la posibilidad de que el personal de Conicet pueda cubrir el pago de insumos, equipamiento, servicios y costos básicos que implican las tareas diarias…”

En otro párrafo, el agrupamiento de investigadores manifiesta que “centenares de trabajadores de Conicet (especialmente, quienes perciben becas doctorales y posdoctorales) se encuentran sin cobertura médica debido a la baja de su obra social (Unión Personal). Quienes aún no sufrieron la desafectación deben padecer que en buena parte del país la misma se encuentra suspendida desde hace incluso dos años, según la región”.

Soluciones insuficientes

A raíz de esto, la "propuesta" para abordar la problemática que decidió el Directorio del Conicet, según los demandantes, fue “ofrecer la renuncia voluntaria a la obra social a cambio de 90 mil pesos para que cada quien gestione su cobertura médica. Un monto insuficiente -sostiene el colectivo- que condena a quienes padecen enfermedades preexistentes o poseen familiares a cargo, obviando que la Obra Social, además de una cobertura médica, es un sistema de protección solidario y un derecho para quienes trabajan en el organismo. Así, el personal de Conicet queda en una situación humanitariamente crítica”.

Otro asunto planteado por los reclamantes es que “el organismo adeuda la efectivización de 585 cargos del concurso carrera del Investigador Científico y Tecnológico (Cicyt) de 2022 y la totalidad de los 400 cargos concursados a Cicyt 2023”.

Luego de describir otras falencias a juicio del sector, sus integrantes dan a conocer sus peticiones.

“1. Una resolución urgente de la crisis sufrida por el personal respecto a su obra social, de funcionamiento irregular durante los últimos dos años y recientemente consolidada con bajas masivas. 2. La inmediata efectivización de cargos concursados en las convocatorias Cicyt 2022, 2023 y CPA. 3. La evaluación y pronta comunicación de resultados de la convocatoria Cicyt 2025. 4. El otorgamiento de prórrogas a las 379 becas de quienes este año finalizan sus becas posdoctorales y se presentaron a la convocatoria Cicyt 2025”.