China: un grupo de estudiantes construyó el avión de papel gigante y buscan el récord Guinness

Un grupo de estudiantes de una escuela secundaria ubicada en Shenzhen Zhili , China, ha logrado una hazaña tecnológica al construir y volar con éxito un avión de papel gigante teledirigido .

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El proyecto, liderado por el joven Zhu Junjie , requirió casi seis meses de trabajo intensivo para transformar los principios básicos de un juguete tradicional en una estructura funcional de alta ingeniería.

El aparato destaca por sus impresionantes dimensiones: posee una envergadura de 6,06 metros y un fuselaje de 5,06 metros de largo . Durante sus pruebas iniciales a principios de este mes, el modelo demostró una estabilidad sorprendente al mantenerse en el aire por aproximadamente 15 minutos , aterrizando finalmente sin ningún contratiempo.

Según Junjie, quien también actuó como piloto, el objetivo era aplicar la ingeniería para crear un modelo estable a gran escala. A pesar de tener una edad promedio de solo 16 años , los integrantes del equipo enfrentaron retos técnicos que suelen ser complejos incluso para profesionales del sector aeronáutico.

El instructor del club de aeromodelismo, Zou Guoyun, señaló que el principal desafío radicó en el tamaño extragrande del proyecto, lo que obligó a replantear el diseño original.

Inicialmente, los estudiantes pensaron en simplemente ampliar un modelo estándar de un metro a una escala de 1:6, pero la idea fue descartada tras varios ensayos. Después de tres intentos fallidos, el equipo optó por una configuración específica de fuselaje y alas para facilitar la construcción y garantizar la viabilidad del vuelo.

Rumbo al récord Guinness

Este no es el primer éxito para Zhu y su equipo; en octubre pasado ya habían obtenido el campeonato nacional y batido una marca en el Desafío Internacional de Diseño de Aeronaves de China.

Motivados por esos logros, el grupo ahora tiene la mirada puesta en un objetivo más ambicioso: establecer un nuevo récord mundial Guinness.