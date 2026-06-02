China puso en marcha un experimento sin precedentes al enviar un lote de embriones sintéticos a su estación espacial Tiangong con el objetivo de analizar cómo las primeras etapas del desarrollo biológico se comportan en condiciones de microgravedad .

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La iniciativa forma parte de los esfuerzos científicos orientados a comprender los desafíos que implicará la permanencia prolongada de seres humanos en el espacio , en momentos en que tanto China como Estados Unidos avanzan con planes para futuras bases lunares y misiones de larga duración más allá de la órbita terrestre.

Los embriones sintéticos fueron transportados a la estación espacial Tiangong , la primera plataforma orbital tripulada permanente de China, que opera en órbita terrestre baja desde 2021.

El estudio busca determinar cómo reaccionan las células humanas y los sistemas de desarrollo temprano en un entorno sin gravedad, una información considerada clave para futuras misiones a la Luna y Marte.

Sin embargo, los investigadores aclararon que las muestras utilizadas no son embriones humanos viables. El responsable del proyecto, Yu Leqian, investigador del Instituto de Zoología de la Academia China de Ciencias, explicó que se trata de modelos sintéticos diseñados para imitar algunos aspectos del desarrollo embrionario temprano.

“No se trata de un embrión humano real y no tiene la capacidad de desarrollarse hasta convertirse en un individuo”, señaló el científico en un comunicado oficial.

China envió embriones sintéticos a su estación espacial para estudiar los efectos del espacio en el desarrollo humano Pensando en la futura colonización de la Luna y Marte, quieren conocer sobre los efectos que tiene la microgravedad en el desarrollo humano.

Según detallaron los investigadores, los modelos biológicos fueron instalados dentro de un módulo experimental por los astronautas que actualmente se encuentran a bordo de la estación Tiangong. Al mismo tiempo, equipos científicos realizan pruebas paralelas en la Tierra con muestras idénticas para comparar los efectos de la gravedad terrestre y la microgravedad espacial.

El experimento tendrá una duración aproximada de cinco días. Posteriormente, las muestras serán congeladas en órbita y enviadas nuevamente a la Tierra para ser sometidas a análisis detallados.

Los efectos del espacio: el motivo del experimento

La investigación se enmarca en una preocupación creciente de la comunidad científica sobre los efectos del espacio en el organismo humano. Estudios previos demostraron que la exposición prolongada a la microgravedad puede provocar pérdida de densidad ósea, atrofia muscular y alteraciones en el sistema inmunológico.

No obstante, todavía existe escasa información sobre el impacto que estas condiciones podrían tener sobre la reproducción y las etapas iniciales del desarrollo biológico humano.

Los expertos consideran que responder estas preguntas será fundamental a medida que los proyectos de colonización espacial comiencen a tomar forma. En ese contexto, comprender si el desarrollo humano puede producirse de manera segura fuera de la Tierra se convirtió en uno de los grandes desafíos científicos del siglo XXI.

Base lunar de la NASA

El experimento con embriones sintéticos de China se produce mientras la NASA avanza en su objetivo es establecer una presencia humana permanente en la Luna.

Las imágenes inéditas que compartió la Nasa sobre la luna que fueron capturadas por la misión Artemis II Las agencias espaciales de China, Rusia y Estados Unidos trabajan para instalar bases en la Luna. Nasa

La NASA presentó recientemente un plan por fases que incluye misiones de exploración robótica, el despliegue de infraestructura y, finalmente, una base lunar con personal permanente.

Hasta 2029, la agencia planea realizar hasta 25 misiones al Polo Sur Lunar con vehículos exploradores, sistemas de comunicación, drones y equipo científico, mientras que entre 2029 y 2032, tiene previsto expandirse hacia la habitabilidad semipermanente con sistemas de energía más potentes, vehículos de movilidad mejorados y módulos habitacionales iniciales.

A partir de 2032, la agencia estadounidense prevé esta base con personal permanente, apoyada por hábitats de larga duración, vehículos exploradores presurizados y sistemas operativos de energía nuclear en la superficie.