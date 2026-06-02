2 de junio de 2026 - 12:30

Quitó todas las sillas porque las consideraba "poco profesionales", los empleados encontraron una cláusula olvidada y tuvo que devolverlas

Hartos de estar de pie por una norma de "profesionalismo", el personal usó una cláusula de fatiga del reglamento para abandonar sus puestos cada 15 minutos.

Los empleados respondieron a la falta de sillas de una peculiar manera.&nbsp;

Los empleados respondieron a la falta de sillas de una peculiar manera. 

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Por Cristian Reta

Un nuevo gerente en una tienda minorista decidió que ver a los empleados sentados era poco profesional y retiró todas las sillas de las cajas. Lo que no previó fue que el equipo encontraría en el manual de la empresa la herramienta perfecta para boicotear su medida sin romper ninguna regla.

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La llegada de este jefe vino acompañada de cambios estéticos estrictos. El gerente argumentó que los cajeros sentados daban una imagen descuidada frente a los clientes, ignorando que el trabajo de escanear productos durante horas no depende de la postura corporal. Esta decisión afectó de inmediato el bienestar físico del personal.

El manual de la empresa como escudo legal

Sin embargo, el equipo no se quedó de brazos cruzados. En lugar de ir al choque directo, decidieron estudiar a fondo el reglamento interno de la compañía. Allí encontraron una cláusula salvadora que establecía que cualquier trabajador podía tomar "descansos de recuperación" breves si experimentaba fatiga física que pudiera afectar su rendimiento o su seguridad.

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A partir de ese momento, el local se convirtió en un desfile constante hacia el salón de descanso. Apenas pasaban quince minutos de pie frente a la caja, los empleados alegaban cansancio físico, invocaban el manual y abandonaban su puesto. La operación comercial comenzó a resentirse y las filas de clientes impacientes no tardaron en aparecer ante la falta de personal en los mostradores.

Un final justo para los trabajadores

La situación escaló rápidamente hasta llegar a los oídos de Recursos Humanos. El departamento notó que el "fenómeno" de los descansos masivos no era un problema de vagancia, sino una respuesta directa a una política que violaba el espíritu del manual de bienestar. La eficiencia del negocio estaba en juego por un simple capricho estético del jefe de turno.

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"Chairs came back the next Monday" (Las sillas volvieron el lunes siguiente), concluyó el relato de uno de los protagonistas. La intervención de los niveles superiores fue inmediata al notar que mantener a la gente de pie les salía mucho más caro que permitirles trabajar con comodidad. El intento por imponer una falsa noción de profesionalismo terminó reforzando los derechos básicos de los trabajadores.

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