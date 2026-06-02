2 de junio de 2026 - 11:30

Pesca récord en Europa: capturan un pez monstruoso de 2,49 metros y hacen historia

Mohammed Massaoudi logró la hazaña con la ayuda de su propio competidor, quien ostentaba la marca anterior y colaboró para sacar al animal del agua.

Récord histórico de pesca: Mohammed Massaoudi logró obtener un ejemplar gigante.&nbsp;

Récord histórico de pesca: Mohammed Massaoudi logró obtener un ejemplar gigante. 

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Por Cristian Reta

La captura de un ejemplar de dimensiones extraordinarias ha redefinido los registros oficiales de pesca deportiva. Un pescador logró sacar del agua un pez que mide casi dos metros y medio, superando por un margen mínimo la marca que se mantenía vigente hasta el pasado fin de semana.

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El proceso para dar con este ejemplar requirió paciencia y tecnología avanzada. Tras detectar un movimiento inusual mediante una sonda, los pescadores decidieron no intervenir de inmediato para evitar que el animal se alejara de la zona. Regresaron días después al mismo punto, donde finalmente el gigante picó el anzuelo, iniciando una batalla de fuerza física.

El nuevo récord de pesca en los Países Bajos

El río Waal, cerca de la localidad de Dodewaard, fue el escenario de este hallazgo sin precedentes en la historia de la pesca holandesa. Paul Breems, quien hasta ese momento lideraba la tabla nacional con un siluro de 2,47 metros, observó cómo su mejor amigo, Mohammed Massaoudi, se convertía en el nuevo referente de la disciplina en el país.

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Breems había trabajado durante años para alcanzar esta meta. Sus registros anteriores mostraban una progresión constante: 2,42 metros en 2023, 2,46 metros en 2024 y su récord de 2,47 metros en 2025. Aunque el objetivo compartido por ambos era superar la barrera de los 2,50 metros, la marca actual de 2,49 metros se sitúa como el máximo registro oficial capturado en aguas neerlandesas.

Cómo fue la captura del siluro gigante: amistad y trabajo en equipo

Lejos de generar un conflicto, la situación reforzó el vínculo entre ambos especialistas, conocidos en el ámbito deportivo como los "Catfish Matties". Cuando el bagre llegó a aguas menos profundas, fue Breems quien intervino para sujetarlo y ayudar a llevarlo a la orilla, asegurando que su amigo entrara en los libros de historia.

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Tras documentar el pesaje y la longitud, el animal fue devuelto a su hábitat natural para que continúe su desarrollo, manteniendo viva la posibilidad de que alcance la cifra mítica en el futuro. La noticia fue confirmada por publicaciones especializadas, destacando la técnica de captura y suelta que permite preservar a estos ejemplares gigantes.

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