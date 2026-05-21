21 de mayo de 2026 - 16:45

Un pescador vio movimiento en el agua y luego unas pequeñas manos pidieron ayuda: no imaginó qué estaba salvando

En el río Sixaola, un guía de pesca encontró a un mono aullador agotado y lo ayudó a salir de la corriente.

Por Andrés Aguilera

Un día de pesca en el río Sixaola, entre Costa Rica y Panamá, terminó con una escena inesperada. El guía Eder Rocha vio una pequeña cabeza moviéndose en el agua y, al acercarse, descubrió que se trataba de un mono aullador luchando contra la corriente.

El animal estaba agotado. Intentaba mantenerse a flote, pero no parecía tener fuerzas suficientes para llegar solo hasta la orilla.

El movimiento extraño que alertó al pescador

Según contó Rocha a The Dodo, el grupo estaba regresando a tierra cuando vio algo raro en medio del río. Primero fue una cabeza pequeña; después, el cuerpo de un mono que nadaba con dificultad.

Los monos aulladores pueden cruzar cursos de agua cuando lo necesitan, pero no están tan adaptados al agua como a moverse entre árboles. En una corriente fuerte, el esfuerzo puede volverse peligroso.

El pescador entendió rápido que el animal necesitaba ayuda. No era una escena curiosa para mirar desde lejos: era una situación de riesgo.

El rescate con un remo como salvavidas

Rocha y su grupo usaron un remo como punto de apoyo para acercarle una salida al mono. El animal, cansado y desconfiado, mantuvo distancia de las personas, pero aceptó la ayuda.

La maniobra exigía cuidado. Un animal silvestre asustado puede reaccionar mal si se siente acorralado, por eso la ayuda debía ser precisa y sin invadirlo de golpe.

Finalmente, el mono logró subir a la embarcación y ponerse a salvo. No fue una pesca común, pero sí la captura más recordada del día.

Por qué la historia se volvió tan compartida

La imagen de unas manos pequeñas buscando apoyo conmueve porque muestra una vulnerabilidad fácil de entender. El animal no “pidió ayuda” como una persona, pero su conducta mostraba agotamiento y necesidad de salir del agua.

Rocha dijo que, al ver al mono a salvo, sintió la satisfacción de haber hecho algo bueno. Ese gesto simple cambió el final de una situación que podía terminar mal.

