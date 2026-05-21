Diecisiete años después del siniestro que conmocionó al mundo, el Tribunal de Apelación de París declaró culpables este jueves a la aerolínea Air France y al fabricante Airbus por el delito de "homicidios involuntarios" . La sentencia revoca la absolución dictada en primera instancia en 2023, la cual había generado una indignación entre los familiares de las víctimas.

El fallo considera a ambas compañías como las "únicas responsables" de la mayor tragedia en la historia de la aviación francesa, ocurrida el 1 de junio de 2009 . Como sanción, el tribunal impuso la multa máxima permitida de 225.000 euros (aproximadamente 260.000 dólares) a cada empresa.

En su resolución, la jueza determinó que las compañías no realizaron las acciones necesarias para evitar el accidente del vuelo AF447 .

La magistrada consideró que Airbus no proveyó un dispositivo de navegación con las garatías de seguridad suficientes. Por su parte, Air France , no brindó la información técnica necesaria a sus pilotos par enfrentar la situación de enmergencia.

La Justicia francesa condenó a Air France y Airbus por la tragedia del vuelo Río-París del 2009

Fotos de los restos encontrados en el fondo del mar del avión de Air France que se estrelló en el 2009.

La investigación determinó que el desastre se desencadenó cuando el dispositivo de navegación se congeló, enviando información errónea a los pilotos mientras sobrevolaban el Océano Atlántico.

Las empresas intentaron culpar a las decisiones de la tripulación fallecida, pero el tribunal de apelación coincidió con la fiscalía en que existió una negligencia previa por parte de las firmas.

Los detalles de la tragedia del AF447

El accidente ocurrió pocas horas después de que el Airbus A330 despegara de Río de Janeiro con destino a París. El impacto contra el océano se produjo a unos 1.000 kilómetros de la costa brasileña, en plena noche.

Fallecieron las 228 personas a bordo, incluyendo pasajeros de 33 nacionalidades y 12 tripulantes. Entre las víctimas se encontraban 61 franceses, 58 brasileños, dos españoles y un argentino.

Por la compleridad de la zona, los cuerpos y las cajas negras del avión tardaron meses en ser localizados y recuperados.

En abril del 2023 la Justicia había fallado a favor de las empresas por falta de un "vínculo causal seguro", decisión que finalmente fue revertida tras la apelación del ministerio público.