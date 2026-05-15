15 de mayo de 2026 - 15:45

La Policía lanzó una insólita advertencia a los conductores y causó asombró: "Están re borrachos"

Una localidad de Francia se vio sorprendida ante un aviso de la policía local. “No todos los usuarios de la autopista están sobrios”, bromearon.

Insólita advertencia de la policía para los conductores.

Insólita advertencia de la policía para los conductores.

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Los Andes | Redacción Viral
Por Redacción Viral

La Gendarmería de Saona y Loira, localidad de Francia, emitió una insólita advertencia en sus cuentas de redes sociales, especialmente dirigida a los conductores. La indicación alertaba por la presencia de ciervos y otros animales que circulan cerca de las autopistas. Sin embargo, agregaba un dato extraño.

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Según detalla el comunicado publicado en los canales oficiales, los animales en cuestión estaban “borrachos” tras intoxicarse por consumir frutas fermentadas. Como era de esperarse, el texto revolucionó las redes, donde los usuarios bromearon con la situación.

El aviso estuvo acompañado por un video publicado en redes sociales donde se observa a un cérvido corriendo en círculos y moviéndose de manera desorientada. En tono irónico, la fuerza policial escribió: “No todos los usuarios de la autopista están sobrios”.

Insólito video: los ciervos borrachos provocaron una alerta

Según explicaron las autoridades, algunos animales silvestres pueden embriagarse después de ingerir brotes fermentados, frutas caídas o plantas en descomposición. Ese consumo altera su comportamiento habitual y puede volverlos impredecibles al momento de cruzar rutas o caminos.

La Gendarmería pidió especial atención ante movimientos repentinos o recorridos erráticos de los animales. También alertó sobre la posibilidad de encontrar ejemplares inmóviles sobre la calzada o escapando de forma brusca frente a los vehículos.

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En el mensaje difundido por la fuerza francesa, los agentes recomendaron conducir con mayor precaución en zonas rurales y boscosas. Además, remarcaron que este tipo de episodios puede aumentar durante determinadas épocas del año por la fermentación natural de frutas y vegetación.

La publicación se volvió viral en redes sociales por el tono humorístico utilizado por la Policía local. "Si Bambi se excede con los 'aperitivos', tal vez no sea el momento de conducir como si fueras el dueño de la calle", señalaron en el cierre de la advertencia.

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