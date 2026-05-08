Conflicto en Guaymallén: repudio médico tras la detención de un profesional en la guardia de Puente de Hierro

El conflicto entre la policía y un médico de guardia en el Micro Hospital de Puente de Hierro , en Guaymallén, escaló hasta las entidades médicas de referencia de Mendoza que manifestaron un enérgico rechazo.

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Lo que debía ser una jornada de asistencia habitual se transformó el pasado martes en un escenario de violencia y controversia legal . Un médico de guardia terminó detenido tras un altercado con efectivos policiales luego de que se le solicitara atender a una persona privada la libertad por los efectivos.

El hecho que ha encendido las alarmas en la comunidad sanitaria local por las formas y el trasfondo del procedimiento. Las entidades plantearon su preocupación por el accionar de la policía y señalaron que se trató de un hecho violento, de abuso de autoridad e interferencia ilegítima en el acto médico.

Lo que señalan es que el médico no se negó a atenderlo sino que pidió que se aguardara el momento adecuado para asistir al detenido.

El conflicto entre la policía y un médico de guardia en el Micro Hospital de Puente de Hierro, en Guaymallén, escaló hasta las entidades médicas de referencia de Mendoza que manifestaron un enérgico rechazo.

El incidente ocurrió cerca de las 14:50, cuando personal de la Subcomisaría Campos y de la Motorizada Norte arribó al centro asistencial con tres hombres aprehendidos. Uno de ellos presentaba lesiones y requería atención médica inmediata para su posterior traslado.

Según el reporte oficial de la policía, el médico se habría negado a asistir al herido argumentando que el caso “no correspondía a su jurisdicción”. Ante esta postura, y frente a la negativa del profesional de aportar sus datos para ser identificado ante la Oficina Fiscal, la situación escaló rápidamente.

El intento de traslado del médico derivó en un forcejeo físico que dejó un saldo de tres personas lesionadas: un oficial de policía con dolencias en espalda y cuello, una auxiliar con inflamación en una de sus manos y el propio médico, quien también presentó lesiones tras la riña.

Debido al altercado, la Oficina Fiscal Nº 1 ordenó identificar a todo el personal de enfermería y seguridad presente. El profesional de la salud fue notificado de una causa por “resistencia a la autoridad” e infracción al Código de Contravenciones, por lo que deberá comparecer el próximo lunes ante el Juzgado de Faltas de Rodeo de la Cruz.

El rechazo de las entidades médicas: “abuso de autoridad”

La respuesta del sector salud no se hizo esperar. A través de un comunicado conjunto, el Círculo Médico y la Federación Médica de Mendoza expresaron su "profunda preocupación y su enérgico repudio" ante lo que consideran un atropello institucional.

Desde las entidades aseguran que el profesional no se negó a la atención, sino que intentó priorizar el orden clínico del servicio. "El profesional no se habría negado a atender, sino que habría solicitado que se aguardara el momento adecuado para asistir al detenido, conforme a la dinámica de la guardia y a las prioridades asistenciales del servicio", reza el texto firmado por los doctores Julio Montes y José Lodovico Palma, vicepresidente y presidente de la Federación.

El presidente del Círculo Médico de Mendoza, José Lodovico Palma, analizó la compleja situación que atraviesa el sistema de salud en el país y dejó entrever los riesgos en el largo plazo. El presidente del Círculo Médico de Mendoza, José Lodovico Palma

Para el Círculo Médico, el accionar policial reviste una gravedad institucional extrema, señalando que podría implicar: “Abuso de autoridad, interferencia ilegítima en el acto médico, afectación de la autonomía profesional, agresión contra personal de salud e interrupción de un servicio esencial”.

Un clima de violencia creciente

El conflicto trae a colación hechos similares que son frecuentes: agresiones y desavenencias con el personal de salud, generalmente asociados al trato con pacientes y sus allegados. De hecho, durante la pandemia de Covid, cuando la tensión en el sistema de salud y para la población estaba en un punto álgido, debieron hacerse campañas de concientización dada la agresividad que debieron afrontar los trabajadores.

Abundan las publicaciones alertando sobre el asunto por parte de entidades médicas y académicas e incluso lo ha señalado la Organización Mundial de la Salud.

El comunicado mendocino advierte que es “alarmante” que estos episodios provengan de organismos del Estado que deberían garantizar la protección del personal.

“La función policial no puede imponerse por la fuerza sobre el acto médico ni alterar el normal funcionamiento de una guardia”, sentenciaron desde la Federación Médica, exigiendo una investigación “objetiva y exhaustiva” para determinar responsabilidades administrativas y penales.

Mientras la Justicia avanza sobre el expediente por resistencia a la autoridad, en paralelo se ha iniciado un expediente administrativo tanto para los efectivos como para el personal de salud interviniente, con el fin de echar luz sobre una tarde donde la seguridad y la salud chocaron de la peor manera.

El comunicado completo

Grave preocupación por el accionar policial contra un médico de guardia El Círculo Médico y Federación Médica de Mendoza expresa su profunda preocupación y su enérgico repudio ante el episodio ocurrido en el Micro Hospital de Puente de Hierro, donde un médico de guardia habría sido agredido y aprehendido por personal policial mientras se encontraba cumpliendo funciones asistenciales.

Según la información conocida, el profesional no se habría negado a atender, sino que habría solicitado que se aguardara el momento adecuado para asistir al detenido, conforme a la dinámica de la guardia y a las prioridades asistenciales del servicio. Nada justifica que esa situación haya derivado en un procedimiento violento contra un médico en ejercicio de su función.

De confirmarse los hechos, el accionar policial reviste especial gravedad por cuanto podría implicar abuso de autoridad, interferencia ilegítima en el acto médico, afectación de la autonomía profesional, agresión contra personal de salud e interrupción de un servicio esencial, al remover o intentar remover al médico de guardia, comprometiendo la continuidad asistencial de la población. La atención de toda persona, incluso de quien se encuentre detenida, debe garantizarse con pleno respeto a la organización del servicio, al criterio médico y a la seguridad del equipo de salud.

La función policial no puede imponerse por la fuerza sobre el acto médico ni alterar el normal funcionamiento de una guardia. Este hecho resulta aún más alarmante en un contexto en el que los médicos vienen sufriendo situaciones crecientes de violencia, no sólo por parte de pacientes o familiares, sino también, en ocasiones, por acciones provenientes de organismos del propio Estado, que deberían ser los primeros en garantizar su protección.

El Círculo Médico de Mendoza solicita una investigación urgente, objetiva y exhaustiva de lo sucedido, la determinación de las responsabilidades administrativas y penales que correspondan, y la adopción inmediata de medidas y protocolos que impidan la repetición de hechos de esta naturaleza. Ninguna diferencia operativa, ninguna demora circunstancial y ninguna exigencia funcional justifican la agresión a un médico ni la interrupción de una guardia. Defender al médico de guardia es defender el acto médico, la seguridad del paciente y el normal funcionamiento del sistema de salud.