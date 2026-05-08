Fracasó la audiencia de conciliación por el cierre de la maternidad del Hospital Saporiti

La audiencia de conciliación convocada este viernes en el Tercer Juzgado de Familia de Rivadavia por el cierre del servicio de Maternidad y Neonatología del Hospital Carlos Saporiti terminó sin acuerdo entre las partes. El encuentro judicial se realizó en medio de la controversia que desde hace semanas enfrenta al municipio de Rivadavia con el Gobierno provincial por la decisión sanitaria.

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La Justicia convocó a una audiencia por el cierre de la maternidad del hospital Saporiti

La audiencia fue encabezada por la jueza Natalia Lourdes García Olivieri y contó con la presencia de abogados de la Municipalidad de Rivadavia y representantes legales del Ejecutivo provincial. También declararon dos mujeres embarazadas, en el marco de la acción de amparo y medida cautelar impulsada por el municipio para intentar revertir el cierre del servicio.

Sin embargo, el intento de conciliación no prosperó. Desde el municipio señalaron que no asistieron funcionarios del área sanitaria provincial y que solamente participaron tres abogados en representación del Gobierno.

El i ntendente de Rivadavia, Ricardo Mansur , sostuvo en declaraciones a FM Radio Regional que “cuando una de las partes se niega a conciliar, la audiencia fracasa” y aseguró que desde el Ministerio de Salud “tenían indicaciones de no conciliar”.

Mansur afirmó además que durante la audiencia el municipio reiteró propuestas para sostener el funcionamiento del área. Entre ellas, mencionó el ofrecimiento de construir una sala de Salud Mental y hacerse cargo del costo de un anestesista, una de las explicaciones que —según dijo— habría dado el Ministerio sobre las dificultades para mantener operativo el servicio.

“Nos dijeron que faltaba un anestesista y el municipio se ofreció a hacerse cargo”, expresó el jefe comunal, quien remarcó que la falta de voluntad de acuerdo impidió avanzar en una salida negociada.

El conflicto por la maternidad del Saporiti se convirtió en uno de los principales temas sanitarios del Este provincial durante las últimas semanas. El cierre del servicio despertó cuestionamientos de vecinos, trabajadores de la salud y sectores políticos de la región, que advirtieron sobre el impacto que tendría para mujeres embarazadas de Rivadavia y departamentos cercanos, obligadas a trasladarse a otros hospitales para la atención de partos y neonatología.

El amparo presentado por la Municipalidad buscó frenar la medida y forzar una instancia de diálogo con el Gobierno provincial. Tras el fracaso de la audiencia conciliatoria, ahora quedará en manos de la jueza resolver sobre el planteo judicial y definir si hace lugar o no a la cautelar solicitada.

Mientras tanto, desde el municipio adelantaron que continuarán insistiendo para revertir el cierre del servicio. “Vamos a esperar la resolución de la jueza y ver cómo seguimos luchando por nuestra maternidad”, concluyó Mansur.