Marcelo Colombo en Aconcagua Radio: "La palabra pierde su esencia cuando se convierte en un arma de agravio"

En diálogo con el programa Hermoso caos de Aconcagua Radio , conducido por Pablo Pérez Delgado y Pablo Segura , y en un contexto marcado por la complejidad económica y social, el arzobispo de Mendoza y presidente del Episcopado Argentino, monseñor Marcelo Colombo , compartió sus reflexiones sobre la realidad nacional y provincial, advirtiendo sobre el crecimiento de la vulnerabilidad en sectores antes impensados y la urgencia de recuperar el diálogo político.

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Durante su reciente paso por Buenos Aires, el arzobispo mantuvo una intensa agenda de audiencias con figuras como Jorge Macri e intendentes del conurbano bonaerense. Al ser consultado sobre cuáles son las mayores preocupaciones que la Iglesia observa en el país, Colombo fue tajante al señalar el alarmante aumento de personas en situación de calle en la Capital Federal y las graves consecuencias derivadas de la suspensión de programas gubernamentales que brindaban asistencia básica.

Para el titular del Episcopado, estos encuentros son fundamentales para tomar el pulso de la sociedad y ofrecer una perspectiva eclesial sobre los problemas que atraviesan a la nación.

Respecto a si Mendoza logra mantenerse al margen de la crisis, el arzobispo aclaró que la región no es ajena al panorama general, aunque posea una población más manejable. Sin embargo, reveló un dato inquietante sobre quiénes son los nuevos solicitantes de ayuda en Cáritas: ya no se trata solo de los sectores tradicionalmente postergados, sino de una "clase media empobrecida" que, aun teniendo empleo, debe acudir a la Iglesia para costear medicamentos, cuotas o una garrafa.

En este sentido, Colombo lamentó la falta de articulación en algunos distritos . Al preguntársele por la relación con los municipios, relató con preocupación un episodio ocurrido en San Martín , donde un grupo de personas en situación de calle fue trasladado en un camión municipal y "dejado" en una parroquia sin mediación previa. Asimismo, advirtió sobre el desalojo de plazas en el Gran Mendoza, cuestionando qué destino tendrán esas personas ante la inminente llegada del invierno si no se activan los refugios necesarios.

Otro de los ejes críticos de su mensaje fue el estado actual de la atención a la discapacidad. Colombo manifestó su inquietud sobre cómo afecta el desfinanciamiento estatal a instituciones emblemáticas como el Cotolengo Don Orione, que hoy operan bajo riesgo por deudas que el Estado mantiene desde el año pasado. Además, criticó el nuevo proyecto de ley en la materia, asegurando que representa un retroceso hacia modelos de atención ya superados.

A pesar del diagnóstico sombrío, el arzobispo destacó la "formidable" solidaridad local de cara a la Colecta Anual de Cáritas (6 y 7 de junio), recordando que Mendoza es la segunda diócesis con mayor recaudación del país.

También hubo espacio para temas más distendidos, como la llegada del mediático sacerdote DJ portugués, el Padre Guilherme, a la zona este de Mendoza. Sobre qué postura asume la Iglesia ante estos nuevos lenguajes juveniles, Colombo se mostró abierto y sin objeciones, valorando la capacidad del sacerdote para transmitir un mensaje sencillo a través de la música electrónica, e incluso sugirió que el evento podría tener un fin solidario vinculado a la prevención de adicciones.

Finalmente, apelando al pensamiento del Papa Francisco, el arzobispo reflexionó sobre el tono de la comunicación pública actual. Hizo un llamado a "desarmar las palabras" para que dejen de ser armas de agresión y vuelvan a ser vehículos de diálogo. "La palabra tiene valor en la medida que vehiculiza un diálogo; cuando agrede, deja de ser comunicación para convertirse en un agravio", concluyó, reafirmando la necesidad de una sociedad que escuche antes de insultar.

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