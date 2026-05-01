En Aconcagua Radio el relato de una familia intoxicada en Las Heras: "si no ventilábamos, no la contábamos"

Lo que empezó como un cuadro aislado de malestar terminó en una escena desesperante que involucró a toda una familia. En diálogo con Aconcagua Radio , David —uno de los siete integrantes afectados por una intoxicación con monóxido de carbono en Las Heras— reconstruyó minuto a minuto lo ocurrido y dejó un mensaje claro: la prevención no es un detalle, es lo que define el desenlace.

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“Hace dos días mi señora empezó con mareos, se me desmayó en la casa”, contó David. En ese momento, la situación parecía responder a otra causa, pero la historia estaba lejos de terminar. “La traje al hospital y me dijeron que podía ser porque tenía la glucosa baja”, agregó.

La noche siguiente fue el punto de quiebre. “Salgo de bañarme y veo a mi bebé de cinco meses que empieza como a irse, se le iban los ojitos para atrás”, relató. Mientras intentaba asistirla, la escena escaló en cuestión de minutos. “Mi otra nena de cuatro años se me empieza a contraer, como a torcer el cuerpo. La levanto y se me desmaya”, dijo.

La urgencia fue total. David salió corriendo hacia el hospital con sus hijas, pero la situación no hizo más que agravarse. “Cuando llegamos, se me desmaya mi señora dentro del hospital. Entra mi papá y también se me vuelve a desmayar. Yo, con los nervios, también me termino desmayando y me golpeo contra la pared”, describió.

Mientras tanto, otro dato sumaba tensión al cuadro: una de sus hijas había quedado en la vivienda. “Mi nena más grande, de nueve años, estaba en la casa con mi tía. Empezó a convulsionar allá y la trajeron al hospital”, contó.

Con todos los integrantes finalmente asistidos, el diagnóstico llegó: intoxicación por monóxido de carbono. “Primero estabilizaron a las nenas y después nos hicieron estudios a todos. Ahí nos confirmaron lo que era”, explicó.

El origen, sin embargo, no fue evidente. Personal policial, bomberos y Defensa Civil inspeccionaron la vivienda. “Dicen que no encontraron pérdida. Puede ser algún problema en el calefón, que es de calefacción instantánea”, detalló.

A pesar de la gravedad, hubo un factor que resultó clave. “Yo siempre tengo ventilado el lugar donde está el calefón, que es la cocina. Hay una ventana que queda abierta, aunque haga bajo cero”, señaló. Y fue directo sobre lo que podría haber pasado: “Si no hubiera sido por eso, no la estamos contando ahora, sinceramente”.

El estado de salud de la familia, con el correr de las horas, comenzó a estabilizarse. “A mí ya me dieron el alta, a mi papá también. Mis tres hijas y mi señora siguen en observación, pero están bien”, indicó. La mayor, de nueve años, fue la más afectada. “Es la que más tiempo estuvo en la casa, sigue con vómitos, pero dicen que es parte de la desintoxicación”, explicó.

En cuanto al tratamiento, no hay atajos. “Es con oxígeno de alto flujo. Lo que hace el monóxido es reemplazar el oxígeno en la sangre. Entonces el cuerpo empieza a funcionar mal”, resumió.

El caso vuelve a poner en foco un riesgo silencioso que cada invierno se repite. Sin olor, sin color y sin advertencias visibles, el monóxido de carbono puede acumularse en espacios cerrados y provocar desde síntomas leves hasta cuadros graves en cuestión de minutos.

Desde la experiencia, David no duda en insistir con una recomendación básica pero vital: “Cuando empiece el invierno, traten de mantener ventilados los ambientes. Puede parecer una pavada, pero te salva la vida”.

El episodio, que pudo haber tenido un desenlace mucho más grave, deja una escena difícil de olvidar: una familia entera descompensándose casi al mismo tiempo, sin entender qué estaba pasando. Y una conclusión que no admite discusión. A veces, una ventana abierta no es incomodidad. Es supervivencia.

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