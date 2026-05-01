La regla de los 5 segundos: científicos realizaron el experimento definitivo que revela la verdad

Existe una creencia compartida en muchas partes del mundo, relacionada con lo que sucede cuando un alimento cae al suelo. Según el mito, el alimento puede consumirse sin problemas si no supera los 5 segundos tras caer al suelo. Esta idea se instaló bajo el argumento de que las bacterias no alcanzarían a contaminar la comida en ese lapso corto de tiempo.

A partir de esta creencia, muchas personas consumen alimentos que cayeron al suelo , siempre y cuando mantengan la "regla de los 5 segundos" . Para confirmar si este mito es cierto o no, un grupo de científicos españoles decidió realizar un experimento para saber si las bacterias realmente se mantienen o no en el alimento al estar en contacto con el asfalto.

La prueba consistió en tomar un objeto pequeño y apoyarlo sobre una placa de Agar para conteo bacteriano. Luego, el objeto fue apoyado en el suelo de la calle durante 5 segundos. Al retirarlo, se colocó en otra placa de Agar para detectar si realmente hubo bacterias que contaminaron el objeto.

En el laboratorio, las muestras fueron incubadas en una estufa de cultivo a 37° durante un máximo de 24 horas. Pasado el tiempo, los científicos retiraron las placas y notaron crecimiento bacteriano en la muestra que estuvo en el suelo.

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"Esto demuestra que, aunque solo sean 5 segundos, el contacto con el suelo puede ser suficiente para que se produzca contaminación. Este ensayo se ha realizado en condiciones no estériles, buscando representar una situación cotidiana", explicaron los científicos.

El experimento fue filmado y compartido a través de Instagram, y en la descripción el labortario advirtió que se desarrolló para demostrar que día a día estamos en contacto con microorganismos, derribando el mito de "la regla de los 5 segundos"

Usuarios que aún creen en la regla

El video tuvo miles de visitas en redes sociales y se llenó de comentarios de usuarios que se mostraron sorprendidos por el experimento. Sin embargo, también hubo quienes se tomaron la situación con humor y confesaron que aún creen en la regla, a pesar de la evidencia científica.

"No se vale porque no la soplo cuando la levantó"; "No la limpiaste tres veces en tu camisa"; "Es por eso hay que comerlo despues de recogerlo en vez de dejarlo en una incubadora"; "Hay que soplarlo y decir en voz alta: no le de gusto al diablo. Todo en menos de 3 segundos", fueron algunos de los comentarios que se leyeron.