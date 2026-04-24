Una escena que casi todos conocen: una persona empieza una frase, se queda unos segundos buscando una palabra, retoma, vuelve a frenar y sigue. Muchas veces eso se toma como una distracción, cansancio o simple paso del tiempo. Pero en los últimos años, varios investigadores empezaron a mirar más de cerca ese detalle y encontraron algo que hoy gana fuerza.

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En algunos casos, la forma de hablar puede dar pistas tempranas sobre cambios cognitivos , incluso antes de que aparezcan fallas más evidentes.

Lo interesante es que el foco no está puesto solo en “olvidarse palabras”. De hecho, uno de los trabajos más citados sobre este tema encontró algo un poco distinto: lo que mejor se relacionaba con cambios en la salud cerebral no era tanto la dificultad puntual para encontrar un término, sino la velocidad general del habla .

Un estudio difundido por Baycrest y la Universidad de Toronto trabajó con 125 adultos sanos de entre 18 y 90 años . A los participantes les pidieron que describieran imágenes, nombraran objetos y resolvieran tareas vinculadas con atención, concentración y funciones ejecutivas.

Después analizaron esas grabaciones con herramientas de inteligencia artificial para medir velocidad al hablar, pausas y otras características del lenguaje.

El hallazgo más fuerte fue que la velocidad del habla cotidiana se vinculó más con la función ejecutiva que la clásica dificultad para encontrar palabras.

Los científicos identificaron un rasgo del habla que anticipa el deterioro cognitivo (3)

En otras palabras, hacer una pausa para recordar un nombre puede ser parte del envejecimiento normal, pero cuando el habla en general se vuelve más lenta, la señal empieza a ser más sensible para detectar que algo cognitivo podría estar cambiando.

Ahí está una de las claves que vuelven atractiva esta línea de investigación: muchas personas se preocupan cuando dicen “lo tengo en la punta de la lengua”, pero los científicos empezaron a sospechar que el problema más revelador no siempre está en ese tropiezo aislado, sino en un patrón más amplio.

Frases más lentas, tiempos muertos más notorios y menor fluidez pueden decir bastante más que un olvido puntual.

Las pausas largas también aparecieron ligadas a otra señal del cerebro

La segunda capa de esta historia llegó con otra investigación, esta vez publicada en 2024 en Alzheimer’s & Dementia.

Ese trabajo analizó a 238 adultos cognitivamente sanos, de 32 a 75 años, con estudios de imágenes cerebrales para medir amiloide y tau, dos biomarcadores muy estudiados en Alzheimer.

Además, evaluó cómo hablaban cuando tenían que recordar una historia después de un intervalo.

Lo que encontraron fue muy preciso: las pausas más largas, una mayor cantidad de pausas entre frases y un habla más lenta se asociaron con una mayor señal de tau en regiones cerebrales tempranamente involucradas en Alzheimer.

Los científicos identificaron un rasgo del habla que anticipa el deterioro cognitivo (2)

Y hay un detalle que vuelve el dato todavía más potente: el puntaje clásico de recuerdo diferido no mostró esa misma asociación con tau. Es decir, la persona podía recordar una cantidad parecida de información, pero el modo en que la recuperaba ya dejaba ver otra cosa.

Eso cambia bastante la mirada. Porque no pone la lupa únicamente en si alguien acertó o no una respuesta, sino en cuánto tardó en llegar hasta ella.

En la práctica, esto abre una idea fuerte para el futuro: el habla podría servir como una pista más fina para detectar cambios muy tempranos, en momentos en los que una evaluación más tradicional todavía no muestra señales claras.

Lo que conviene mirar sin caer en alarmas rápidas

Ahora bien, que este rasgo exista no significa que cada persona que habla más despacio esté entrando en un deterioro cognitivo. Los propios investigadores remarcan que todavía hacen falta seguimientos a largo plazo para confirmar si estas diferencias del habla realmente predicen quién desarrollará deterioro o demencia con el tiempo.

Por ahora, el hallazgo funciona más como una señal prometedora de pesquisa temprana que como una prueba diagnóstica.

También hay que evitar un error bastante común: tomar cualquier pausa como una alarma. El cansancio, el estrés, la falta de sueño, la ansiedad o incluso una conversación compleja pueden cambiar cómo habla una persona en un día puntual.

Lo que interesa en estos estudios no es un episodio aislado, sino patrones repetidos y medibles en el tiempo.