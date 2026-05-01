Un científico y futurista sostiene que los humanos podrían “retroceder en el tiempo ” en solo 3 años. La frase suena imposible, pero no apunta a una máquina del tiempo: se refiere a la idea de ganar más expectativa de vida de la que se pierde al envejecer.

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El protagonista de esta predicción es Ray Kurzweil, informático, futurista y exingeniero de Google. Su planteo gira alrededor de un concepto llamado velocidad de escape de la longevidad , una hipótesis muy discutida dentro del mundo tecnológico y científico.

La expresión no debe interpretarse como viaje temporal físico. No significa volver a una fecha pasada ni alterar recuerdos. Según la explicación citada por Popular Mechanics, la idea es que los avances médicos podrían aumentar la expectativa de vida a un ritmo mayor que el envejecimiento anual.

El ejemplo es simple: una persona envejece un año, pero la medicina logra extender su expectativa de vida en más de un año. En términos estadísticos, esa persona habría “ganado” tiempo biológico, aunque su edad cronológica siga avanzando.

Kurzweil dijo en una entrevista con Bessemer Venture Partners que después de 2029 se podría recuperar “más de un año” por cada año vivido. Para él, ese punto marcaría la llegada de la velocidad de escape de la longevidad .

Por qué Kurzweil cree que puede pasar tan pronto

La base de su optimismo está en la aceleración tecnológica. Kurzweil sostiene que la inteligencia artificial, la biología simulada y los avances médicos permitirán probar tratamientos y comprender enfermedades mucho más rápido que antes.

En esa entrevista, mencionó como ejemplo el desarrollo de vacunas contra el COVID-19 y la capacidad de secuenciar miles de millones de combinaciones de ARNm. Su argumento es que la medicina está entrando en una etapa de aceleración exponencial.

Un científico dice que los humanos retrocederán en el tiempo en solo 3 años (2) Ray Kurzweil, informático, futurista y exingeniero de Google

Sin embargo, el punto más importante es otro: se trata de una predicción, no de un hecho confirmado. Popular Mechanics remarca que el concepto es controversial y que, incluso si fuera posible, requeriría acceso masivo a tecnología médica de punta.

No es inmortalidad ni una promesa universal

La frase puede sonar a inmortalidad, pero no significa eso. El propio Kurzweil aclaró que alcanzar esa velocidad de escape no garantiza vivir para siempre. Una persona puede tener buena expectativa de vida y aun así morir por accidente, enfermedad u otros factores imprevisibles.

También existe una diferencia clave entre expectativa de vida y duración real de la vida. La expectativa es un cálculo estadístico; no asegura que cada individuo viva más ni que todos accedan por igual a los mismos tratamientos.

Ese límite es central. Para que la predicción se transforme en una realidad amplia, los avances deberían salir del laboratorio, llegar al sistema de salud y estar disponibles para millones de personas. Hoy, esa brecha sigue siendo enorme.

El punto débil de la teoría

La mayor crítica no es que la medicina avance, porque eso ya ocurre. El problema es su velocidad de aplicación. Muchas enfermedades tratables todavía matan a millones de personas en el mundo por falta de diagnóstico, infraestructura o acceso a tratamientos.

Popular Mechanics usa el caso de la tuberculosis como ejemplo: existen formas de tratarla y prevenirla desde hace décadas, pero sigue siendo una de las enfermedades infecciosas más letales a nivel global. La tecnología disponible no siempre equivale a tecnología aplicada.

Por eso, la frase “retroceder en el tiempo” funciona más como una imagen futurista que como una certeza médica. Puede describir una posible tendencia de longevidad, pero no una garantía inmediata para toda la humanidad.