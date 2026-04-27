La cocaína en los ríos está cambiando el comportamiento de los salmones: nadan hasta 60% más

La contaminación de los cursos de agua por sustancias ilícitas ha dejado de ser una teoría para mostrar efectos concretos en la fauna. Un reciente estudio científico realizado en Suecia demostró que la exposición a la cocaína y sus derivados altera drásticamente el comportamiento migratorio de los salmones , obligándolos a nadar hasta un 60% más de lo habitual.

La presencia de cocaína y sus subproductos en ríos y lagos es una realidad documentada a nivel global. Sin embargo, hasta ahora existía un vacío de información sobre cómo estas sustancias afectan realmente a los animales en su entorno natural. La investigación, publicada en la revista Current Biology , aporta datos alarmantes sobre la magnitud de este problema ecológico.

Los científicos eligieron el Lago Vättern, en Suecia, para realizar la primera prueba de este tipo en un ambiente no controlado. Utilizaron salmones del Atlántico criados en cautiverio a los que se les implantaron dispositivos electrónicos. Estos mecanismos liberaban cocaína y benzoilecgonina en concentraciones equivalentes a las que se encuentran hoy en día en aguas contaminadas por desechos humanos.

El seguimiento de los peces reveló una ruptura total de sus patrones naturales. En condiciones normales, los salmones jóvenes exploran su nuevo entorno inmediatamente después de ser liberados , pero con el paso de las semanas tienden a reducir sus desplazamientos a medida que se adaptan y establecen en un área. Los ejemplares expuestos a las drogas nunca llegaron a esta fase de calma y mantuvieron un comportamiento exploratorio constante.

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La razón de este cambio reside en la persistencia química de los compuestos. Mientras que la cocaína tiene un efecto de corta duración, su principal metabolito, la benzoilecgonina, permanece mucho más tiempo en los organismos acuáticos. Esta sustancia actúa como un estimulante prolongado que impide que el pez entre en un estado de reposo, forzando su sistema nervioso a una actividad incesante que se traduce en desplazamientos mucho mayores de lo que su biología requiere.

Riesgos para la supervivencia y el ecosistema

Los resultados de los monitoreos fueron contundentes. Tras dos meses de observación, el grupo de control se había establecido a unos 20 kilómetros del punto de inicio. En cambio, los salmones afectados por el metabolito de la cocaína se encontraban, en promedio, a 32 kilómetros de distancia. Esto significa que nadaron 1,9 veces más por semana que los peces sanos.

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Este aumento del 60% en la distancia recorrida no es una ganancia en eficiencia, sino un riesgo para la vida del animal. Al nadar distancias excesivas de forma errática, los salmones agotan sus reservas de energía de manera prematura. Además, el hecho de deambular por áreas más amplias y desconocidas los deja mucho más expuestos ante depredadores naturales y dificulta su capacidad para encontrar fuentes de alimento estables.

El estudio confirma que los compuestos vinculados al consumo humano están alterando el funcionamiento de los ecosistemas de forma directa. Aunque las consecuencias ecológicas a largo plazo todavía están bajo análisis, los investigadores advierten que la huella química de las ciudades ya está modificando la biodiversidad de los ríos de manera irreversible.