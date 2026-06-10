Cuál es la fruta tropical que podría cambiar para siempre el tratamiento contra la pérdida de dientes y encías dañadas

Científicos brasileños han diseñado un biomaterial que combina látex de yaca , simvastatina y el extracto de una fruta: la granada . La combinación de estos componentes y elementos ayudarían a combatir la periodontitis . Esta innovación no solo detiene la infección bacteriana, sino que activa la regeneración del hueso y los ligamentos, ofreciendo una solución real ante la causa principal de pérdida dental.

Qué significa ver un paño blanco colgado de la ventanilla de un auto aleatorio en medio de la ruta

La periodontitis es una inflamación persistente que destruye el soporte de los dientes y afecta a cientos de millones de personas a nivel mundial. Hasta ahora, los tratamientos convencionales se limitaban a limpiar la infección, pero rara vez conseguían recuperar el tejido óseo ya degradado. Esta limitación impulsó la búsqueda de materiales que interactúen directamente con la biología del paciente.

El equipo de la Facultad de Ciencias Médicas y de la Salud de São Paulo descubrió que el látex de la yaca (también conocida como jackfruit) posee una capacidad adhesiva excepcional para aplicaciones biomédicas. Al aplicarse sobre las encías, este material actúa como una matriz que retiene compuestos terapéuticos en el sitio exacto de la lesión por periodos prolongados. Esto maximiza la eficacia del tratamiento y reduce la necesidad de administrar antibióticos por vía oral.

El biomaterial integra extracto de cáscara de granada por su potente efecto antimicrobiano y simvastatina, un fármaco habitualmente usado para el colesterol. En este nuevo formato, la simvastatina cumple una doble función: disminuye la inflamación local y estimula la formación de tejido óseo. Al aplicarse directamente sobre el tejido dañado, se evitan los efectos secundarios de las dosis sistémicas elevadas.

¿Cómo regenera el hueso dental este biomaterial?

Las pruebas en laboratorio con células madre humanas confirmaron que esta mezcla induce la osteoinducción. Este proceso biológico transforma las células madre en células formadoras de hueso en un plazo de entre 14 y 21 días. La estabilidad del material garantiza que los fármacos se liberen de forma controlada y específica, manteniendo sus propiedades incluso en contacto con la humedad bucal.

A pesar de estos resultados alentadores, los investigadores señalan que el estudio se encuentra en una fase preliminar. Se requieren nuevas pruebas de seguridad y eficacia clínica antes de que estos parches lleguen a los consultorios dentales. No obstante, el uso de recursos naturales poco explorados marca un precedente en la creación de tratamientos sostenibles para desafíos médicos complejos.