2 de junio de 2026 - 11:05

Descubrimiento en Stanford podría duplicar la regeneración del cartílago y combatir la artrosis sin cirugía

El bloqueo de un "gerozima" específico permitió que las células encargadas de formar cartílago sano aumentaran del 22 % al 42 % en las pruebas realizadas.

Descubrimiento científico: médicos podrían duplicar la regeneración del cartílago y eliminar cirugías.&nbsp;

Descubrimiento científico: médicos podrían duplicar la regeneración del cartílago y eliminar cirugías. 

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Por Daniela Leiva

Una investigación liderada por la Universidad de Stanford dió con un nuevo descubrimiento: diseñaron un método para regenerar el cartílago articular bloqueando la proteína 15-PGDH. Este avance, publicado en la revista Science, abre la posibilidad de tratar la artrosis sin recurrir a cirugías invasivas, transformando la forma en que abordamos el desgaste físico por la edad.

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¿Qué es el mecanismo genético que rejuvenece las células del cartílago?

El equipo de las investigadoras Helen Blau y Nidhi Bhutani identificó que la proteína 15-PGDH actúa como un regulador del envejecimiento. Los niveles de este "gerozima" son el doble en ratones viejos que en jóvenes, lo que degrada la molécula prostaglandina E2 y provoca la pérdida de función del tejido articular.

Al aplicar una pequeña molécula que bloquea esta proteína, los científicos observaron que el tejido comenzó a engrosarse nuevamente. Lo más relevante es que las células volvieron a formar cartílago hialino funcional en lugar del tejido fibroso de menor calidad que suele aparecer tras una lesión o por el paso del tiempo.

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Helen Blau recibiendo un reconocimiento por la Universidad de Stanford.

Helen Blau recibiendo un reconocimiento por la Universidad de Stanford.

¿Cómo actúa el inhibidor de la proteína 15-PGDH sobre los condrocitos?

Este proceso no depende de la activación de células madre, lo cual lo diferencia de otras terapias en desarrollo. Los condrocitos existentes simplemente cambian su expresión génica para regresar a un estado juvenil. Gracias a este cambio, el porcentaje de células capaces de formar cartílago sano subió del 22 % al 42 %.

Los resultados también se replicaron en muestras de tejido humano obtenidas de pacientes operados de la rodilla. Tras una semana de tratamiento con el inhibidor, el tejido humano mostró signos claros de regeneración y una menor degradación. Actualmente, ya se realiza la primera fase de pruebas clínicas de una versión oral del fármaco.

¿Podría este tratamiento eliminar la necesidad de cirugías de reemplazo articular?

El éxito de esta terapia farmacéutica podría reducir drásticamente la necesidad de cirugías para el reemplazo total de articulaciones en el futuro. Al centrarse en la recuperación biológica del propio cuerpo, la medicina da un paso hacia tratamientos menos agresivos y más efectivos para combatir el envejecimiento articular.

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