Encuentran el yacimiento de más de 60 millones de años que "congeló" cuándo se extinguieron los dinosaurios

El hallazgo de Tanis , un yacimiento fósil en Dakota del Norte, al Norte de Estados Unidos, ha permitido reconstruir con una precisión mayor las consecuencias inmediatas del impacto del asteroide de Chicxulub hace 66 millones de años, según publica la revista científica Muy Interesante.

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Este evento marcó el final de la era de los dinosaurios y provocó la extinción de cerca del 75% de las especies del planeta. El impacto, ocurrido en la actual península de Yucatán , desencadenó una serie de cataclismos globales que afectaron tanto a la fauna terrestre como marina.

Este yacimiento de más de 60 millones de años se"congeló" cuándo se extinguieron los dinosaurios.

Durante décadas, la ciencia había establecido que un asteroide de gran tamaño fue responsable de la desaparición masiva de especies al final del Cretácico, pero persistían dudas sobre cómo transcurrieron las primeras horas después del choque.

Descubrimiento y características del yacimiento de Tanis

El yacimiento de Tanis está situado en la formación Hell Creek, en Dakota del Norte, y fue identificado como un lugar excepcional por su capacidad para conservar los detalles del desastre con gran precisión temporal. Este enclave fue descubierto por paleontólogos que hallaron una secuencia fósil única: peces apilados unos sobre otros, árboles arrancados y mezclas de restos marinos y de agua dulce en una misma capa, lo que sugiere un evento de enorme violencia.

Tanis destaca por su carácter de "instante congelado", ya que en sus sedimentos se preservan fósiles de organismos que murieron durante los minutos y horas posteriores al impacto. La escena muestra animales atrapados en bancos de arena, material vegetal sepultado y prueba de movimientos caóticos del agua.

Descubrimiento Este yacimiento de más de 60 millones de años se"congeló" cuándo se extinguieron los dinosaurios. Web

Hallazgos fósiles en Tanis: peces, esférulas de vidrio y otros restos

Uno de los descubrimientos más llamativos en Tanis es la presencia de esférulas de vidrio o tectitas, diminutas gotas de roca fundida solidificadas tras el impacto, que quedaron incrustadas en las branquias de peces similares a esturiones y peces espátula.

Además, se hallaron esférulas perfectamente conservadas en piezas de ámbar, lo que permitió analizar su composición geoquímica y vincularlas de manera directa con el impacto de Chicxulub. El yacimiento también contiene una mezcla de organismos marinos y terrestres, ammonites, troncos carbonizados y restos atribuidos a dinosaurios, todo ello sepultado bajo capas de arena y limo en un intervalo temporal extremadamente corto, quizá menos de dos horas.

Descubrimiento Este yacimiento de más de 60 millones de años se"congeló" cuándo se extinguieron los dinosaurios. Web

El análisis geoquímico realizado por los investigadores demostró que las esférulas de vidrio halladas en Tanis son prácticamente idénticas a los materiales asociados al impacto de Chicxulub encontrados en México y el Caribe. Estas pruebas fortalecen la hipótesis de que Tanis conserva una secuencia casi instantánea de acontecimientos vinculados directamente a la catástrofe global.

El yacimiento de Tanis ha generado un intenso debate en la comunidad paleontológica. Si bien muchos especialistas aceptan que el depósito representa un evento extremadamente cercano al impacto, algunos piden cautela respecto a interpretaciones espectaculares, sobre todo en relación con restos de dinosaurios presuntamente muertos ese mismo día.